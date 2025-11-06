واشنطن تعتبر أزمة أنفاق رفح نموذجاً يمكن البناء عليه لنزع سلاح حماس

القاهرة - كتب محمد نسيم - قال مسؤولان أميركيان لموقع أكسيوس، اليوم الخميس 6 نوفمبر 2025 ، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب تسعى لاستغلال الأزمة المتعلقة بمسلحي حركة حماس العالقين داخل أنفاق خلف خطوط القوات الإسرائيلية في غزة ، لتطوير نموذج يمكن تطبيقه لنزع سلاح الحركة.

وذكر الموقع أن إقناع مسلحي حماس بتسليم أسلحتهم يعد أكثر القضايا حساسية في خطة الرئيس ترمب للسلام في غزة.

وتشكك إسرائيل كثيراً في إمكانية موافقة الحركة على التخلي عن سلاحها عبر الدبلوماسية، بينما يرى كثيرون في الائتلاف اليميني المتشدد الذي يقوده رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن منح العفو لعناصر حماس أمر غير مقبول.

وقال المسؤولان الأميركيان إن إدارة ترمب عرضت الفكرة على إسرائيل باعتبارها نموذجاً يمكن أن يبنى عليه لنزع سلاح حماس سلمياً.

وأضاف مسؤول منهما: "نريد أن تكون هذه حالة تجربة يمكن توسيعها لاحقاً لتشمل مناطق أخرى في غزة. الموقف الإسرائيلي متشدد كعادته، لكننا في خضم مفاوضات".

وقال مسؤول أميركي آخر إن "على الجانب الإسرائيلي أن يتصرف بنضج، وألا يسمح لأزمة تكتيكية مثل رفح بأن تقوض قضية استراتيجية مثل اتفاق غزة".

