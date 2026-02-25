طحنون بن زايد يلتقي الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، مستشار الأمن الوطني، نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي «NBIM».

وقال سموه، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة «إكس»: «التقيت نيكولاي تانغن، الرئيس التنفيذي لصندوق الثروة السيادي النرويجي (NBIM)، حيث ناقشنا التحولات المتسارعة في قطاع الاستثمار العالمي في ضوء المتغيرات الاقتصادية والتقنية، ودور الأدوات المتقدمة في تعزيز كفاءة إدارة الأصول وتطوير الاستراتيجيات طويلة الأمد».

وأضاف سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان: «تبادلنا وجهات النظر حول إسهامات تبني الذكاء الاصطناعي في دعم اتخاذ القرار الاستثماري وتطوير النماذج التحليلية، وبحثنا فرص التعاون في مجالات الابتكار وتكامل الخبرات بما يواكب اتجاهات الأسواق ويعزز آفاق النمو المستدام».

