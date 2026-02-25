اخبار الخليج / اخبار الإمارات

هزاع بن زايد يهنئ دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني

ابوظبي - سيف اليزيد - هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، دولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني. 
وقال سموه، في منشور على منصة «إكس»: «أطيب التهاني لدولة الكويت الشقيقة، أميراً وحكومة وشعباً، بمناسبة اليوم الوطني، راجين المولى القدير أن ينعم عليها بمزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح».

— هزاع بن زايد (@HazzaBinZayed)
