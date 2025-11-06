شكرا لقرائتكم خبر عن سهم "سناب" يقفز بأكثر من 11% بعد صفقة بقيمة 400 مليون دولار مع "بيربلكسيتي" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر عملة البيتكوين (BTC-USD) مجددًا متجاوزًا حاجز 100 ألف دولار، مدعومًا ببيانات وظائف إيجابية عززت معنويات السوق، رغم أن العملة الرقمية لا تزال تتداول دون مستوياتها القياسية السابقة.



فقد صعدت البيتكوين بنسبة 1.5% لتتداول عند 103,195 دولارًا صباح الخميس، بعد أن تعافت من تراجع حاد في وقت سابق من الأسبوع. ومع ذلك، لا تزال الأسعار أقل بكثير من الذروة التاريخية البالغة 126 ألف دولار التي سجلتها في أوائل أكتوبر.



في مذكرة صدرت الخميس، قال محللو دويتشه بنك (Deutsche Bank) إن "نبرة الميل إلى المخاطرة" عادت إلى الأسواق خلال اليوم الماضي، إذ ارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بنسبة 0.4% يوم الأربعاء، متعافيًا من عمليات بيع شهدها في الجلسة السابقة.



وأوضح البنك أن "البيانات الأقوى من المتوقع، إلى جانب تصاعد التوقعات بقرب انتهاء الإغلاق الحكومي الأمريكي، ساهمت في تعزيز تفاؤل المستثمرين بشأن الآفاق قصيرة الأجل"، مما انعكس إيجابًا على أداء الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك استقرار البيتكوين بعد خسائرها الأخيرة.



وأشار تقرير شركة ADP لمعالجة كشوف الرواتب إلى أن القطاع الخاص الأمريكي أضاف 42 ألف وظيفة في أكتوبر، في أول ارتفاع شهري منذ يوليو.



وكانت البيتكوين قد تراجعت في مطلع الأسبوع بسبب مخاوف المستثمرين من الإغلاق الحكومي الأمريكي وتباطؤ النمو الاقتصادي.



وقال شون فاريل، رئيس قسم الأصول الرقمية في Fundstrat، يوم الاثنين، إن عمليات البيع من قبل "الحيتان" — أي المستثمرين الذين يمتلكون كميات ضخمة من البيتكوين — قد ارتفعت في الأسابيع الأخيرة، موضحًا أن مليارات الدولارات من البيتكوين نُقلت مؤخرًا من المحافظ الخاصة إلى البورصات تمهيدًا لبيعها.



أما سيمون بيترز، محلل العملات المشفرة في eToro، فقال في تعليق الأربعاء إن الهبوط الأخير في سعر البيتكوين نجم عن اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة (FOMC)، حيث أحبط رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول التوقعات بخفض سعر الفائدة في ديسمبر.



وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد خفّض أسعار الفائدة الأسبوع الماضي بمقدار 0.25 نقطة مئوية لتتراوح بين 3.75% و4.00%، إلا أن باول قال في المؤتمر الصحفي عقب الاجتماع إن خفضًا آخر في ديسمبر "ليس أمرًا محسومًا – بل بعيد عن ذلك"، مما خفّض آمال الأسواق في تقليص إضافي للفائدة الشهر المقبل.



كما أضاف بيترز أن عمليات تصفية بقيمة 915 مليون دولار من مراكز البيتكوين منذ بداية نوفمبر ساهمت أيضًا في التراجع الأخير للعملة.



وقال: "رغم أن هذا التراجع قد يربك بعض المستثمرين، فإن مثل هذا المستوى من التقلب ليس أمرًا غير معتاد"، مشيرًا إلى أن البيتكوين شهدت في السنوات الأخيرة تراجعات تجاوزت 30%، مثل الانخفاض بين يناير وأبريل من هذا العام حين هبط السعر من 109 آلاف إلى 74,500 دولار قبل أن يقفز بنسبة 70% إلى مستوى قياسي بلغ 126,300 دولار.



وختم بيترز بالقول إن "البيتكوين لا تزال في اتجاه صعودي طويل الأمد، إذ تشكّل قممًا وقيعانًا أعلى تدريجيًا"، مضيفًا أن العوامل المحفزة قصيرة الأجل — مثل تجدد التوقعات بخفض أسعار الفائدة أو استمرار التدفقات إلى صناديق المؤشرات الفورية للبيتكوين (ETFs) — يمكن أن تؤدي إلى انعكاس الأسعار وعودة الارتفاع بسرعة كبيرة.