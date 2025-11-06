شكرا لقرائتكم خبر عن الريبل يقفز بأكثر من 11% مع تعزيز القيمة السوقية لمؤسسة العملة الرقمية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سعر الريبل جنباً إلى جنب مع أغلب العملات الرقمية خلال تداولات اليوم الأربعاء مع تعافي اغلبها من المبيعات المكثفة التي قام بها حيتان البيتكوين في وقت سابق اليوم بقيمة تزيد عن 45 مليار دولار مما سحب البيتكوين وأخواتها نحو الهبوط.



وأعلنت شركة Ripple المتخصصة في الأصول الرقمية والبنية التحتية المالية، يوم الأربعاء، أنها جمعت 500 مليون دولار في جولة تمويل جديدة، لترتفع بذلك قيمتها السوقية إلى نحو 40 مليار دولار.



تأتي عملية التمويل في أعقاب سلسلة من الاستحواذات، ومع توسع الشركة في منتجاتها لتتجاوز مجال خدمات الدفع عبر البلوكشين الذي بدأت منه.



وتسعى شركات الأصول الرقمية والعملات المشفرة إلى الاستفادة من البيئة التنظيمية الأكثر ملاءمة في الولايات المتحدة بعد إعادة انتخاب الرئيس دونالد ترامب وإقرار قانون العملات المستقرة التاريخي المعروف باسم “GENIUS Act”.



وقالت Ripple — التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالعملة الرقمية XRP — إن جولة التمويل قادتها صناديق تابعة لمجموعة Fortress Investment Group، إلى جانب شركات Citadel Securities وPantera Capital وGalaxy Digital وBrevan Howard وMarshall Wace.



عام قياسي من النمو



وقالت الشركة في بيان: "قرار قبول 500 مليون دولار من الأسهم العادية الجديدة يعكس القيمة الاستراتيجية لتعميق العلاقات مع شركاء ماليين يتمتعون بخبرة تكمل مجموعة منتجات Ripple العالمية المتنامية." وأضافت أنها تواصل تحقيق ما وصفته بأنه "عام قياسي من النمو".



وفي مقابلة مع شبكة CNBC، قالت مونيكا لونغ، رئيسة شركة Ripple، إن الشركة لم تكن بحاجة إلى جمع تمويل إضافي، لكنها رأت طلبًا قويًا من المستثمرين المؤسسيين الراغبين في الحصول على حصة في الشركة.



وأضافت: "نعتقد أن من المنطقي أن يكون هؤلاء شركاء استراتيجيين ومستثمرين يشاركون في بناء المستقبل."



تحول استراتيجي وتوسع عبر الاستحواذات



تسعى Ripple إلى ترسيخ مكانتها كشركة تكنولوجيا مالية (فينتك) تقدم حلول الأصول الرقمية والتقنيات القائمة على البلوكشين للعملاء المؤسسيين.



ومنذ تأسيسها عام 2012، ركزت الشركة في بدايتها على استخدام تكنولوجيا البلوكشين لتسهيل المدفوعات العابرة للحدود، حيث كان رمز XRP يُستخدم لنقل العملات التقليدية بسرعة بين الأطراف.



لكن الشركة عززت أعمالها في مجال المدفوعات خلال السنوات الأخيرة وتوسعت إلى مجالات جديدة عبر سلسلة من عمليات الاستحواذ.



ففي غضون أكثر من عامين بقليل، قالت Ripple إنها أكملت ست صفقات استحواذ.



وفي العام الماضي، أطلقت الشركة عملتها المستقرة الخاصة بها، وهي عملة رقمية مربوطة بالدولار الأميركي ومدعومة بأصول حقيقية.



وتُعتبر العملات المستقرة أداة أساسية في تسريع حركة الأموال عالميًا، إذ يمكنها العمل على مدار الساعة دون توقف.



وفي العام الجاري، استحوذت Ripple على منصة “Rail” المتخصصة في العملات المستقرة الموجهة للمؤسسات.



توسع في الحفظ والوساطة وإدارة الخزينة



إلى جانب المدفوعات، دفعت Ripple باتجاه مجالات أعمال جديدة تشمل حفظ الأصول الرقمية، والوساطة المالية للمؤسسات، وإدارة الخزينة للشركات.



وأوضحت لونغ أن استراتيجية الاستحواذ تستهدف شركات تكمل نشاط Ripple الأساسي في المدفوعات، أو تفتح مجالات توسع جديدة أمامها، مضيفة: "سنواصل النظر في أي فرص جديدة تظهر ضمن هذين المسارين."



لا خطط للاكتتاب العام



وفي حين أقدمت بعض شركات العملات المشفرة مثل Circle على الطرح العام في الأسواق، أكدت لونغ أن Ripple لا تفكر في هذا الخيار حاليًا.



وقالت: "نحن سعداء برؤية شركات العملات المشفرة تطرح أسهمها في السوق، فهذا جيد لنضوج القطاع ككل.



لكننا لسنا مركزين على الاكتتاب العام في الوقت الراهن. لدينا ميزانية قوية وسيولة كافية لمواصلة التوسع وإبرام صفقات الاندماج والاستحواذ والشراكات الاستراتيجية الكبرى. وسنظل شركة خاصة في المستقبل المنظور."



التمويل يأتي وسط اضطرابات في سوق العملات المشفرة



تأتي جولة التمويل هذه في وقت تتسم فيه أسواق العملات المشفرة بالتقلب الشديد.



فقد انخفض سعر بيتكوين هذا الأسبوع دون مستوى 100 ألف دولار للمرة الأولى منذ يونيو، مما أدى إلى تبخر مليارات الدولارات من القيمة الإجمالية للسوق الرقمية.



وعلى صعيد التداولات، قفز سعر الريبل بحلول الساعة 1:34 بتوقيت جرينتش على منصة كوين ماركت كاب بنسبة 12.2% إلى 2.35 دولار.