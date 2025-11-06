استطلاع: 33% من الناخبين اليهود صوتوا لممداني في انتخابات نيويورك

القاهرة - كتب محمد نسيم - أظهر استطلاع خروج لانتخابات بلدية نيويورك، أن 66% من الناخبين اليهود أدلوا بأصواتهم لصالح منافسي مرشح الحزب الديمقراطي زهران ممداني، الذي خرج منتصرا وفقا للنتائج.

وفاز ممداني (34 عاما) بمنصب عمدة نيويورك في الانتخابات التي أجريت الثلاثاء، بعد حصوله وفقًا لنتائج أولية على 50.4% من الأصوات، ليصبح بذلك أول مسلم يتولى المنصب.

وكشف الاستطلاع الذي أجرته شبكة "سي إن إن" الأميركية مع 4744 ناخبًا بعد الإدلاء بأصواتهم، أن ممداني لم يكن المفضل لدى الناخبين اليهود.

ووفقًا للاستطلاع، فإن 63% من الناخبين اليهود صوتوا للمرشح المستقل أندرو كومو، و33 بالمئة لممداني و3% لصالح مرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليا.

وحصل ممداني على دعم 33% من الناخبين الكاثوليك، و42% من البروتستانت أو غيرهم من المسيحيين، و70% من الناخبين من ديانات أخرى.

وبالنظر إلى الفئات العمرية، صوت 56% من الناخبين الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا لصالح كومو، بينما صوّت 78% من الناخبين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و29 عامًا لصالح ممداني.

وبحسب نتائج أولية، حصل ممداني على 50.4% من الأصوات، متقدما على كومو بفارق نحو 9 نقاط مئوية.

وحصل كومو على 41.6% من الأصوات، فيما حصل مرشح الحزب الجمهوري كورتيس سليا على 7.2% من أصوات الناخبين.

ويبلغ عدد سكان نيويورك نحو 8.5 ملايين نسمة، بينهم أكثر من 950 ألف يهودي.

وفي خطاب فوزه، قال ممداني "أنا مسلم، أنا اشتراكي ديمقراطي، أرفض الاعتذار عن أي من هذا"، بينما تعهد في تصريحات سابقة، باعتقال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في حال وصل مدينة نيويورك، حيث يوجد مقر الأمم المتحدة.

وفي تشرين الأول/ نوفمبر 2024، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق نتنياهو، لارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة .

ويتمتع ممداني بدعم قاعدة عريضة ومتنوعة من الناخبين، بينهم يهود يرفضون سياسات إسرائيل والإبادة الجماعية التي ارتكبتها بدعم أميركي على قطاع غزة لمدة سنتين، ما أسفر عن 68 ألفا و875 شهيدا فلسطينيا و170 ألفا و679 مصابا، معظمهم أطفال ونساء.

