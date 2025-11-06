شاهد.. المؤرخ والشاعر الراحل السر قدور يفجر مفاجأة كبيرة في فيديو نادر: (الأغنية المصرية الشهيرة نعناع الجنينة أصلها سوداني وكُتبت كلماتها بالدويم وعطبرة ولهذا السبب وصلت مصر)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو وصف بالنادر للشاعر والمؤرخ والباحث السوداني, الراحل الأستاذ السر قدور.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد تحدث الشاعر والإعلامي الذي اشتهر بتقديم البرنامج الأشهر في السودان “أغاني وأغاني”, والذي يعرض على شاشة قناة النيل الأزرق في رمضان, عن أغنية اشتهرت جداً في مصر.

قدور, أكد في حديثه خلال برنامج أقيم ببيت السودان, بالقاهرة, قبل عدة سنوات أن أغنية “نعناع الجنينة”, التي يتغنى بها الفنان المصري, الشهير محمد منير, هي أغنية سودانية, عابرة للحدود.

وذكر الشاعر الراحل بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن أغنية “نعناع الجنية”, كُتبت بمدينة الدويم, جنوب الخرطوم, وتحولت بعد ذلك لمدن عطبرة, ثم دنقلا, ثم حلفا, حتى وصلت إلى مدينة أسوان, المصرية, ووجدت شهرتها هناك, مؤكداً أنها انتقلت لمصر, عن طريق قبيلتي الجعافرة, والعبابدة, الموجودين بمصر والسودان.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)