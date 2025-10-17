تفاصيل شخصية مي عمر في فيلم شمشون ودليلة مع أحمد العوضي

طبيعة عمل مي عمر في شمشون ودليلة

مي عمر تنتظر "الغربان"

"إش إش" آخر أعمال مي عمر في رمضان

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 09:59 صباحاً - تواصل الفنانةتصوير مشاهدها في فيلم ""، الذي انطلق تصويره يوم الأحد الماضي، ويجمعها لأول مرة مع الفنانفي تعاون فني جديد يجمع بين الأكشن والتشويق، فيما يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم من بينهموعصام السقا وآخرون، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد وإنتاج أحمد السبكي.وتجسد مي عمر خلال أحداث الفيلم شخصية "" التي تجسدها مي عمر، وهي فتاة نشأت يتيمة الأب وتواجه ظروفاً قاسية تدفعها للعمل في ملهى ليلي شهير يتردد عليه الأثرياء، تستغل دليلة جمالها وجاذبيتها للإيقاع بالأغنياء وسرقتهم، إلى أن تتقاطع حياتها مع "شمشون" التي يجسد الشخصية أحمد العوضي، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها تتغير فيها ملامح شخصيتها ومصيرها بالكامل.قد تحبين قراءة.. مع عمرو سعد وأحمد العوضي.. نشاط فني لـ مي عمر على شاشة السينماوتعملعلى تصوير مشاهدها في الفيلم بشكل مكثف خلال هذه الفترة، نظرا لارتباطها أيضاً بتصوير مسلسلها الجديد ""، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج، وينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، حيث تواصل مي التحضيرات له بالتوازي مع استمرارها في تصوير مشاهد فيلم "".وعلى الصعيد السينمائي، تنتظرعرض فيلم "" خلال الفترة المقبلة، بعدما تم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده منذ فترة طويلة، وتشارك فى بطولته إلى جانب عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، وصفاء الطوخي. وتدور أحداث الفيلم في عام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا حول معركة رومل في العلمين، في إطار درامي تاريخي مشوق.يُذكر أنشاركت فيبمسلسل ""، الذي تناول قصة "شروق" الشهيرة بـ"إش إش"، الفتاة الجميلة الفقيرة التي تجد نفسها مضطرة للعمل راقصة، قبل أن تدخل صدفةً إلى عالم عائلة آل الجريتلي الثرية، لتكتشف أن حاضرها المأساوي مرتبط بأسرار عائلية دفنتها هذه العائلة منذ سنوات، لتبدأ رحلة مليئة بالصراعات بين الانتقام والحب الذي يجمعها بـ"رجب الجريتلي".لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».