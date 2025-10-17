تفاصيل شخصية مي عمر في فيلم شمشون ودليلة مع أحمد العوضي

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 09:59 صباحاً - تواصل الفنانة مي عمر تصوير مشاهدها في فيلم "شمشون ودليلة"، الذي انطلق تصويره يوم الأحد الماضي، ويجمعها لأول مرة مع الفنان أحمد العوضي في تعاون فني جديد يجمع بين الأكشن والتشويق، فيما يشارك في بطولة العمل نخبة من النجوم من بينهم خالد الصاوي وعصام السقا وآخرون، وهو من تأليف أمجد الشرقاوي وشادي محسن، وإخراج رؤوف السيد وإنتاج أحمد السبكي.
وتعمل مي عمر على تصوير مشاهدها في الفيلم بشكل مكثف خلال هذه الفترة، نظرا لارتباطها أيضاً بتصوير مسلسلها الجديد "غسيل ومكوى"، المقرر عرضه ضمن منافسات موسم دراما رمضان 2026. المسلسل من تأليف محمد رجاء، وإخراج محمد علي، وينتمي لنوعية أعمال الـ15 حلقة، حيث تواصل مي التحضيرات له بالتوازي مع استمرارها في تصوير مشاهد فيلم "شمشون ودليلة".
طبيعة عمل مي عمر في شمشون ودليلةوتجسد مي عمر خلال أحداث الفيلم شخصية "دليلة" التي تجسدها مي عمر، وهي فتاة نشأت يتيمة الأب وتواجه ظروفاً قاسية تدفعها للعمل في ملهى ليلي شهير يتردد عليه الأثرياء، تستغل دليلة جمالها وجاذبيتها للإيقاع بالأغنياء وسرقتهم، إلى أن تتقاطع حياتها مع "شمشون" التي يجسد الشخصية أحمد العوضي، لتبدأ مرحلة جديدة في حياتها تتغير فيها ملامح شخصيتها ومصيرها بالكامل.
مي عمر تنتظر "الغربان"وعلى الصعيد السينمائي، تنتظر مي عمر عرض فيلم "الغربان" خلال الفترة المقبلة، بعدما تم الانتهاء من تصوير جميع مشاهده منذ فترة طويلة، وتشارك فى بطولته إلى جانب عمرو سعد، محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، ماجد المصري، ميرهان حسين، عبد العزيز مخيون، وصفاء الطوخي. وتدور أحداث الفيلم في عام 1941 أثناء الحرب العالمية الثانية، وتحديدًا حول معركة رومل في العلمين، في إطار درامي تاريخي مشوق.
"إش إش" آخر أعمال مي عمر في رمضانيُذكر أن مي عمر شاركت في موسم دراما رمضان 2025 بمسلسل "إش إش"، الذي تناول قصة "شروق" الشهيرة بـ"إش إش"، الفتاة الجميلة الفقيرة التي تجد نفسها مضطرة للعمل راقصة، قبل أن تدخل صدفةً إلى عالم عائلة آل الجريتلي الثرية، لتكتشف أن حاضرها المأساوي مرتبط بأسرار عائلية دفنتها هذه العائلة منذ سنوات، لتبدأ رحلة مليئة بالصراعات بين الانتقام والحب الذي يجمعها بـ"رجب الجريتلي".
