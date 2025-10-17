أشهر أفلام يوسف شاهين المرممة احتفالاً بمئويته

أبرز أفلام يوسف شاهين المرممة

بابا أمين (1950)

سيدة القطار (1952)

صراع في الوادي (1954)

صراع في الميناء (1955)

إنت حبيبي (1957)

ودعت حبك (1957)

باب الحديد (1958)

الناصر صلاح الدين (1963)

فجر يوم جديد (1964)

الاختيار (1970)

الأرض (1970)

عودة الابن الضال (1976)

إسكندرية كمان وكمان (1989)

المصير (1997)

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 09:59 صباحاً - شهدتفي الأعوام الأخيرة نشاطاً ملحوظاً في مجال ترميم أفلام المخرج الكبير، في إطار جهود المؤسسات الثقافية للحفاظ على التراث السينمائي المصري والعربي. تأتي هذه المبادرات بهدف إتاحة الفرصة أمام الأجيال الجديدة لمشاهدة أعمال شاهين بصيغ حديثة وجودة قريبة من النسخ الأصلية، بما يليق بمكانته كأحد أهم المخرجين في تاريخ السينما المصرية والعالمية.ويتزامن هذا الاهتمام مع إعلان مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثامنة، التي تقام خلال الفترة من 16 إلى 24 أكتوبر الجاري، عن الاحتفاء بالمخرج يوسف شاهين بمناسبة الذكرى المئوية لميلاده في 25 يناير 2026، عبر برنامج خاص يفتتح اليوم الجمعة 17 أكتوبر، يستعرض إرثه الإبداعي وتأثيره الممتد في مسيرة الفن السابع، وفي السطور التالية، تستعرض الخليج 365 أبرز أفلام يوسف شاهين التي جرى ترميمها مؤخراً.أول أفلامكمخرج، ومن بطولة حسين رياض وفاتن حمامة وكمال الشناوي، تحكي القصة عن موظف يدعى "بابا أمين" يتوفى فجأة، ثم يُمنح فرصة للعودة إلى الحياة ليرى كيف تغيرت أسرته بعد موته، من خلال إطار خيالي رمزي، يناقش شاهين فكرة الندم وإعادة اكتشاف الذات، في معالجة مبكرة لعلاقة الإنسان بالحياة والموت.فيلم درامي رومانسي بطولة ليلى مراد ويحيى شاهين، ويدور حول فكرية مطربة متزوجة من فريد المدمن على لعب القمار، وأثناء سفرها بالقطار تتعرض لحادث وتصاب، ويأخذها أحد الفلاحين فيعالجها وتقرر الرجوع إلى بيتها وزوجها وابنتها عندما تقابل زوجها يطلب منها ان تظل مختفية لكي يحصل على مبلغ التأمين كي يسدد ديون القمار فيقبض التأمين ويحاول قتلها.يُعد من أبرز أفلامفي الخمسينيات، بطولة فاتن حمامة وعمر الشريف، وزكي رستم وتدور أحداثه حول مهندس زراعي يعود إلى قريته ليطوّر زراعة القصب، فيقع في حب ابنة الباشا، لكن سكرتير الباشا يخطط ضده بدافع الطمع، لتتصاعد الأحداث بجريمة تُلفَّق ظلماً وتكشف صراع الطبقات والفساد والإقطاع.قد تحبين قراءة.. نجوم تم تكريمهم بالسعفة الذهبية في مهرجان كان من ضمنهم مخرجون عربمن بطولة فريد شوقي وعمر الشريف وهند رستم، وتدور أحداثه في مدينة الإسكندرية بين العمال وأصحاب السفن، وذلك من خلال قصة رجب الذي يعود بعد غياب طويل للعمل في البحر سعيًا للزواج من حميدة، لكن الغيرة تسيطر عليه حين يشك في علاقتها بـممدوح ابن صاحب شركة النقل البحري، وسط صراعات طبقية ومشاكل بين العمال وأصحاب العمل.فيلم غنائي كوميدي يجمع بين شادية وفريد الأطرش، ويحكي عن فنانين يضطران للزواج شكليا لأسباب مهنية، بعد أن يترك لهما عمهما ميراثا كبيرا شرط أن يتزوج الاثنان ، ويقبل الاثنان الزواج على أن يكون زواجا صوريا ، وينفصلان بعد استلام الميراث ، لكنهما وأثناء قضاء شهر العسل بـأسوان يقعان في حب بعضهما .فيلم رومانسي درامي، من بطولة فريد الأطرش وشادية، تدور أحداثه حول قصة حب تنتهي بالفراق بسبب الظروف الاجتماعية، وذلك داخل المستشفيات العسكرية حيث يتواجد ضابط في سلاح البحرية، والمريض بالكلى والذي باتت أيامه في الحياة معدودة، ويحاول جميع نزلاء نفس العنبر أن يرفهوا عنه، كما تتودد إليه الممرضة المسئولة وسرعان ما يتحول هذا الود إلى حب.من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية، ومن بطولة فريد شوقي وهند رستم ويوسف شاهين، وتدور أحداثه حول قناوي بائع جرائد صعيدي غير متزن عقليا ويعمل في محطة قطار القاهرة، يهيم حبا وولها ب"هنومة"بائعة زجاجات المياه الغازية، لكنها تحب أبو سريع الذي يعمل هو اﻵخر في المحطة ويخططان معًا للزواج، وهو ما يصيب قناوي باﻹحباط وهو ما يدفعه للإقدام على فعل أحمق وجنوني.إقرئي أيضاً.. أفلام سينمائية قدمت يوسف شاهين ممثلًا.. أبرزها "باب الحديد" و"اليوم السادس" الذي جمعه بـ داليداأضخم إنتاجات، ومن بطولة أحمد مظهر ونادية لطفي وصلاح ذو الفقار، ويروي قصة القائد صلاح الدين الأيوبي بعد انتصاره على الصليبيين، إذ يشعل القائد رينو دي شاتيون حربًا جديدة بذبحه الحجاج، فيقرر صلاح الدين الرد، بينما تسعى فريجينيا وريتشارد قلب الأسد لتوحيد صفوف الصليبيين وشن حملة جديدة ضد الشرق.فيلم من بطولةوسيف عبد الرحمن، ويتناول الفيلم التحولات الاجتماعية بعد ثورة يوليو 1952 من خلال من خلال شخصيات برجوازية فقدت مكانتها، من بين هؤلاء توجد نايلة امرأة فى الأربعين، تتعرف على شاب صغير، طارق تنجذب إلى بساطته، رغم أنه من وسط اجتماعى مختلف تمامًا فهى لم تختر أى رجل من طبقتها، خاصة أبو العلا الذى يحاول التقرب إليها.فيلم مأخوذ عن قصة نجيب محفوظ، ومن بطولة سعاد حسني وعزت العلايلي، ويوسف وهبي وهدى سلطان، يعكس اضطراب المجتمع المصري بعد هزيمة 1967، وذلك عبر سيد وهو كاتب شهير يكتشف مقتل توأمه محمود قبل سفره للعمل بالأمم المتحدة، فيبدأ تحقيقًا يكشف أسرارًا غامضة ويثير شكوك الشرطة حول تورطه في الجريمة.مأخوذ عن رواية عبد الرحمن الشرقاوي، ومن بطولةوعزت العلايلي، ويصور كفاح الفلاحين ضد الإقطاع في الثلاثينيات، وذلك داخل قرية مصرية حيث يثور الفلاحون بقيادة محمد أبو سويلم ضد ظلم الإقطاعي محمود بك بعد استيلائه على نصف حصتهم من الري، وتتأزم الأمور حين يقرر الأخير شق طريق على حساب أراضيهم الزراعية.فيلم من بطولة شكري سرحان، ماجدة الرومي، سهير المرشدي، يحكي قصة ابن يعود إلى بلدته بعد غياب طويل ليجد عائلته تعيش أوهام المجد والسلطة، تحكي القصة صراعًا بين شقيقين في قرية، أحدهما طاغية يسيطر على الجميع والآخر يعود بعد غياب طويل أملاً في الإصلاح، لكن تنقلب الأدوار لينتهي الأمر بمواجهة حاسمة بينهما.شارك في بطولته يسرا وحسين فهمي وعمرو عبد الجليل، ويعد الجزء الرابع من سلسلة "الإسكندرية"، التي تُعد بمثابة سيرة ذاتية فنية ليوسف شاهين، الذى يستعرض يستعرض في هذا الجزء من سيرته الذاتية علاقة بطله يحيى بتلميذه عمرو منذ نجاح إسكندرية ليه؟ حتى انفصالهما الفني، متناولًا في الوقت نفسه أحداث إضراب الفنانين وعلاقته بنادية.يُعد من أبرز أعمالفي وأحد أشهر أفلامه عالميا، يُعد من أبرز أعمالفي وأحد أشهر أفلامه عالميا، شارك في بطولته نور الشريف، ليلى علوي، محمود حميدة، ومحمد منير. تدور أحداثهخلال القرن الثاني عشر في عهد الخليفة أبو جعفر المنصور، حيث يجد الفيلسوف ابن رشد نفسه في صراع مع السلطة السياسية والدينية، بعد أن تحول صديقه الخليفة إلى خصم له، بينما تستغل الجماعات المتطرفة ابن الخليفة الأصغر لتجنيده في صفوفها.