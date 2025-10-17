مع فاروق الفيشاوي وحسين فهمي .. نادية الجندي تشارك جمهورها بصورة نادرة شاهدوها

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 17 أكتوبر 2025 08:03 مساءً - استعادت "نجمة الجماهير" الفنانة نادية الجندي ذكرياتها مع فيلمها "حكمت فهمي" والذي عُرض عام 1994؛ من خلال نشر صورة تذكارية مع فريق العمل وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام".
وظهر جميع الأبطال من الكواليس بملابس الشخصيات وقد توسطت نادية الجندي الصورة، وعلقت عليها قائلة : " صورة تذكارية بعتز بيها جداً لأسرة فيلم حكمت فهمي .. أول يوم تصوير ..تجمع أبطاله مع المخرج الكبير حسام الدين مصطفى".
وقد لاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا من قبل كل جمهور ومحبي نادية الجندي، والذين أشادوا بها كفنانة واستعادوا ذكرياتهم مع أفلامها التي ناقشت الجاسوسية؛ وجاءت التعليقات كالتالي : " أتفرجت على الفيلم ده من كام يوم و حقيقي جميل جداً، فيلم روعه والابطال اروع، فيلم قوي جدا. طول الفلم واعصابنا مشدوده مع أحداث الفيلم الاكثر من رائع، دخلت الفيلم ده في ثانوي كان جامد جدا أداء هايل من كل الفنانين" وغيرها العديد من التعليقات .
الفيلم من إخراج حسام الدين مصطفى، وتأليف بشير الديك وإنتاج محمد مختار؛ وضم بجانب هؤلاء النجوم كلًا من ماجد المصري، يوسف فوزي، محمد الصاوي وآخرين.
فـ نادية الجندي قد اعتادت خلال السنوات الأخيرة استغلال تواجدها في الساحل الشمالي لقضاء الإجازة الصيفية، والخضوع لأكثر من جلسة تصوير تبرز فيها أناقتها وتؤكد فيها أن العمر مجرد رقم لاسيما وأنها دائماً ما تظهر بإطلالات شبابية إضافة إلى إبراز رشاقتها بشكل دائم، حيث إنها من الفنانات اللواتي يحرصن على ممارسة الرياضة بشكل دائم للحفاظ على صحتها ورشاقتها.
كيف تستعيد نادية الجندي ذكرياتها مع أعمالها؟بصورة تذكارية نادرة عبر حسابها الشخصي على "إنستغرام"، استعادت النجمة نادية الجندي ذكرياتها مع واحد من أنجح أفلامها وهو "حكمت فهمي"؛ وضمت الصورة أبطال العمل وهم النجوم محمود عبد العزيز، حسين فهمي، فاروق الفيشاوي، محمد مختار بالإضافة إلى المخرج الكبير حسام الدين مصطفى.
فيلم "حكمت فهمي"تدور أحداث الفيلم حول حكمت فهمي (نادية الجندي) راقصة مصرية مشهورة في عقد الأربعينيات بالقرن العشرين تقوم بجولات فنية خارج مصر. تتعرف على شاب تظن أنه مصري لأنه يتحدث اللغة العربية اسمه حسين جعفر (فاروق الفيشاوي) يتضح فيما بعد أنه أحد الضباط الألمان المكلفين بالتجسس على تحركات الجيش البريطاني في مصر أثناء الحرب العالمية الثانية. تجمع بينهما قصة حب تجعلها تدخل عالم الجاسوسية ظنًا منها أنها تساهم في تخليص مصر من الاحتلال البريطاني، تتوطد علاقتها أيضًا بالقائد البريطانى في مصر مايلز لامبسون (حسين فهمي) الذي يقع في هواها، تظل حكمت فهمي تلعب لعبتها المزدوجة بين الجاسوس الألماني والقائد البريطاني، يتابع تحركاتها المجاهد الوطني عزيز المصري (أحمد مظهر) والشاب الوطني محمد أنور السادات (أحمد عبد العزيز) حتى يقبض عليها ولكن تأتي مجموعة من الفدائيين المصريين لينقذوها في آخر لحظة.
تواصل نادية الجندي مع جمهورهافي السياق ذاته تتواجد الفنانة نادية الجندي وتتواصل باستمرار مع جمهورها، حيث تعتبر من أكثر النجمات نشاطًا وتواجدًا مع جمهورها عبر حساباتها الشخصية على مواقع التواصل الأجتماعي؛ وفي كل مرة تختار فيها الظهور عبر منصات التواصل الاجتماعي تصبح حديث الجمهور، إذ باتت إطلالاتها وظهورها محط أنظار واهتمام المتابعين الذين يترقبون جديدها بشغف كبير.
تكريم نادية الجندي في مهرجان الزمن الجميلوكانت الفنانة نادية الجندي قد كُرمت منذ فترة في لبنان في مهرجان الزمن الجميل لمؤسسه هراتش ساغبازاريان عن فيلمها الشهير "الباطنية". وأبدت سعادتها بالتكريم من المهرجان على هذا الفيلم الذي تم اختياره كواحدٍ من أهم الأفلام في تاريخ السينما العربية. ونشرت حينها عبر حسابها على إنستغرام فيديو من حفل التكريم. وجاء في الكلمة التي ألقتها نادية الجندي على المسرح بعد تكريمها: "أن يُكرّم عمل بعد مرور كل هذه السنوات فهذا دليل على أمر واحد فقط أن الفن الجيد يعيش في وجدان الناس مهما طال الزمن. أشكر الدكتور هراتش ولجنة التحكيم أنها قررت للمرة الأولى تكريم فيلم لأنه فعلًا لا يوجد مقولة أن أحدًا يقدم فنًا رديئًا ويقول إن الجمهور عايز كده لا الجمهور مش عايز كده الجمهور يفهم ويشعر بالعمل الجاد".
