أفراح القبة وواحة الغروب من بينها.. مسلسلات مقتبسه من روايات شهيرة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 22 أكتوبر 2025 05:13 مساءً - على مدار السنوات، كان للروايات الأدبية سحر خاص عند تحويلها لأعمال فنية، فالكلمات التي سطّرها الكتّاب على الورق تحولت إلى مشاهد نابضة بالحياة على الشاشة تلامس وجدان الجمهور وتمنح القصص المكتوبة بعداً جديداً باستخدام الصورة والأداء والموسيقى.

المسلسلات المقتبسة عن روايات شهيرة لم تعد مجرد إعادة سرد، بل أصبحت إعادة خلق لعوالم أدبية أُعجب بها القراء، فبين الدراما الاجتماعية والرومانسية والرعب، استطاعت هذه الأعمال أن تُعيد الاهتمام بالكتب الأصلية وتفتح باباً جديداً للحوار بين القراء وعشاق الفن، وإليكم فيما يلي أبرز المسلسلات المقتبسة عن روايات أدبية.

مسلسل الغرفة 207

مسلسل "الغرفة 207" مأخوذ عن رواية للراحل أحمد خالد توفيق صدرت في البداية عام 2008 وأُعيد نشرها في طبعة جديدة عام 2017، المجموعة القصصية مكونة من 12 قصة تدور أحداثها جميعاً داخل "الغرفة 207" الموجودة في فندق أصر مالكه على بقائها رغم ما شهدته من أحداث مؤسفة راح ضحيتها العديد من الأشخاص.

دارت أحداث العمل في فترة الستينيات من القرن الماضي، وتتمحور حول الغرفة رقم 207 في فندق لوناً، حيث يبدأ جمال (محمد فراج) عمله الجديد كموظف استقبال في الفندق. ولاحقاً تبدأ أحداث مريبة بالظهور في حياة نزلاء الغرفة 207، وجمال نفسه منخرطاً في كشف حقيقة ما يجري في ظل الشائعات التي يسمعها عن تلك الغرفة الغامضة، وعلى الرغم من أن الرواية لا يوجد لها جزء ثانٍ، لكنه جاري التحضير لجزء جديد من المسلسل.

و"الغرفة 207" بطولة محمد فراج، ريهام عبدالغفور، ناردين فرج، مراد مكرم، كامل الباشا، يوسف عثمان، سلوى عثمان، سمر علام، وآخرين. وهو من إخراج محمد بكير، وكتابة تامر إبراهيم.

رومانسية مميزة في مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن

" من ضمن المسلسلات المأخوذة عن روايات، فالعمل مأخوذ عن رواية للكاتبة نور عبدالمجيد تحمل اسم المسلسل، وتحكي نور من خلال الرواية على لسان بطلي القصة "شهيرة ورءوف" حكايتهما من وجهة نظر كل منهما بشكلٍ منفصل، فيقدم الكتاب الأول القصة كما عاشتها شهيرة، ويقدم الثانى وجهة نظر "رءوف" الطرف الآخر فى العلاقة.

قام ببطولة مسلسل "أنا شهيرة.. أنا الخائن" ياسمين رئيس، أحمد فهمى، خالد زكى، أحمدالشامي، أحمد فؤاد سليم، حنان سليمان، ياسر علي ماهر، أسماء أبوزيد، وآخرون، والعمل من إخراج أحمد مدحت، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ60 حلقة.

مسلسل أفراح القبة برؤية مختلفة

قدمت منى زكي تجربة فنية فريدة ومميزة من خلالالمأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم للأديب نجيب محفوظ، وحقق العمل نجاحاً لافتاً وقت عرضه عام 2016، حيث ظهر النجوم بشكلٍ مختلف وكشفوا عن جوانب جديدة في موهبتهم الفنية.

قام ببطولة العمل بجانب منى زكي؛ سوسن بدر، رانيا يوسف، إياد نصار، أحمدالسعدني، محمدالشرنوبي، وعدد كبير من النجوم، وتولى الإخراج محمد ياسين.

مسلسل حديث الصباح والمساء

من ضمن المسلسلات المأخوذة عن روايات نجيب محفوظ، وقام بمعالجة النص السيناريست محسن زايد، مع إضافة بعض التفاصيل وابتكار خطوط درامية لتفاعل الشخصيات بشكل أكبر مما كان عليه في الرواية.

يعتبر هذا العمل ضمن الأعمال الكلاسيكية في الدراما المصرية وقام ببطولته باقة كبيرة من النجوم من بينهم ليلى علوي، خالدالنبوي، أحمد خليل، دلال عبدالعزيز، سوسن بدر، أحمد زاهر، منه شلبي، سلوى خطاب، حنان مطاوع، ريهام عبدالغفور، وعبلة كامل.

مسلسل واحة الغروب ضمن القائمة

الذي قامت ببطولته منة شلبي وخالدالنبوي تحت قيادة المخرجة كاملة أبوذكري عام 2017، هو عمل مأخوذ عن رواية بنفس الاسم للكاتب المصري بهاء طاهر، وفازت هذه الرواية بالجائزة العالمية للرواية العربية في عام 2008.

ودارت الأحداث في نهاية القرن التاسع عشر، وتتناول قصة ضابط شرطة مصري يُنقل إلى واحة سيوة هو وزوجته الأيرلندية، حيث يصطدمان بالصراعات المحلية والحال الأمني المعقد في الواحة، ممزوجاً بالماضي والحاضر والشرق والغرب.

