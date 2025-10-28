أحمد الفيشاوي برفقة جميلة عوض في أولى بروفات فيلم "حين يكتب الحب"

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 02:16 مساءً - أعلن الفنان أحمد الفيشاوي بدء بروفات فيلمه الجديد "حين يكتب الحب"، تمهيداً لانطلاق تصوير مشاهده خلال الفترة المقبلة. ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من النجوم وهم: جميلة عوض، معتصم النهار، سوسن بدر، سارة بركة، نانسي صلاح وآخرين، والعمل من تأليف سجي محمد الخليفات، ومن إخراج محمد هاني أبو العينين.

أحمد الفيشاوي وجميلة عوض من بروفات فيلم "حين يكتب الحب"

"سفاح التجمع" عمل سينمائي آخر لـ أحمد الفيشاوي

وحرص "" على مشاركة محبيه ومتابعيه، صوراً من أولى بروفات الفيلم، ظهر فيها حليق الرأس، و برفقة الفنانةوباقي صناع العمل، وعلق قائلاً: "بسم الله الرحمن الرحيم.. من بروڤات، بطولة كوكبة من النجوم، يعرض قريبًا بالسينمات. أتمنى أن ينال الفيلم إعجابكم، مع حبي وتقديري".على جانبٍ آخر، يعكف الفنان أحمد الفيشاوي على الانتهاء من تصوير فيلم "سفاح التجمع"، الذي تدور أحداثه حول جريمة حقيقية أثارت الرأي العام مؤخراً، بعد اكتشاف سلسلة من الضحايا، تورط فيها أحد الأشخاص، والذي تم القبض عليه ومحاكمته لاحقاً. وقد استوحى الكاتب والمخرج محمد صلاح العزب القصة من هذه الواقعة الصادمة؛ ليحولها إلى عمل سينمائي مليء بالإثارة والغموض.

كما يشارك في العمل إضافة لـ أحمد الفيشاوي عدد كبير من النجوم وهم صابرين، انتصار، سينتيا خليفة، مريم الجندي، آية سليم، يسرا المسعودي، وغفران محمد، والعمل تأليف وإخراج محمد صلاح العزب وإنتاج أحمد السبكي.

تواجد سينمائي مميز لـ أحمد الفيشاوي في 2024

شاركفي العام الماضي 2024 في بطولة 3 أفلام سينمائية دفعة واحدة، كانت البداية بفيلم "عادل مش عادل"، وشارك في بطولته: شيري عادل، دينا، محمد رضوان، محمود البزاوي، محمد أوتاكا، بدرية طلبة وتأليف حسام كمال وإخراج أحمد يسري، وقدم "" من خلاله اللون اللايت كوميدي. ثاني أفلامه وهو "السيستم" شارك في بطولته: طارق لطفي، نسرين طافش وبسنت شوقي، وجاءت قصته في إطار درامي اجتماعي، ثم اختتم "" تواجده في السينما من العام المنصرم ببطولة ثالث أفلامه "بنقدّر ظروفك"، وشارك في بطولته: مي سليم، ونسرين طافش، ومحمود حافظ وآخرون.

