إليسا تحتفل بيوم ميلادها مع السقا وكريم فهمي وماجد المصري

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 28 أكتوبر 2025 05:13 مساءً - احتفلت الفنانة إليسا ليلة أمس بيوم ميلادها وسط أصدقائها والمقربين منها في الوسط الفني بمصر ولبنان، وذلك في حفل بسيط تم تداول بعض الصور والمقاطع منه عبر السوشيال ميديا.

النجوم يحتفلون بيوم ميلاد إليسا

وكان من بين الحضور الفنان أحمد السقا، كريم فهمي، ماجد المصري، وغيرهم. وحرصتعلى استقبالهم والترحيب بهم، وكان من بين المقاطع المتداولة مقطع عفوي وهي تبدي إعجابها بكريم فهمي وبأعماله الفنية التي يقدمها.

وخلال الحفل تواجدت كعكة كبيرة بها العديد من الشموع التي حرصت إليسا على أن يقف بجوارها أصدقائها وقت تمنى أمنيتها للعام الجديد وإطفاء الشمع.

وقد تفاعل عدد كبير من محبي إليسا مع الصور والمقاطع المصورة وتمنوا لها السعادة وتحقيق الأمنيات في عامها الجديد، وأن تستمر في التألق والوهج الفني التي تعيشه على مدار السنوات الماضية.

حفل جماهيري ضخم في السعودية

يُشار إلى أن إليسا تألقت مؤخراً في حفل غنائي مميز ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، وذلك بمشاركة المطرب وائل كفوري، على "مسرح أبوبكر سالم". ويأتي ذلك في ثاني حفلات الموسم الترفيهي الأضخم عالمياً بنسخته السادسة، الذي شهد إقبالاً جماهيرياً كبيراً ملأ جنبات المسرح، وسْط تفاعُل واسع من الحضور مع أغاني النجمين.

وقد عبّرت الفنانة إليسا عن سعادتها الكبيرة بالنجاح الذي حققه حفلها ضمن فعاليات موسم الرياض؛ مؤكدة أنه سيظل من أجمل الليالي التي لا تُنسى في مسيرتها الفنية. ووجّهت إليسا رسالة شكر إلى الجمهور السعودي الذي حضر بأعداد كبيرة وتفاعل بحماس مع أغانيها؛ مشيرة إلى امتنانها لمشاركتهم لها الاحتفال المبكّر بيوم ميلادها خلال الحفل.

وشاركت "إليسا" مقطع فيديو قصيراً، عبْر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، تضمن مقتطفات من حفلها بموسم الرياض، وعلّقت بالقول: "ليلة موسم الرياض كانت من الليالي التي لن أنساها أبداً. تجرِبة أعتز بها دائماً وأشعر بالامتنان لمشاركتي فيها. كما كانت أيضاً احتفالاً مبكراً بيوم ميلادي على نفس المسرح معكم. شكراً لأنكم دائماً جمهوري وأهلي الحقيقيين".

ألبوم غنائي منتظَر

وفي سياقٍ آخر، تضع الفنانة اللبنانية اللمسات الأخيرة على ألبومها الجديد؛ حيث من المقرر أن تطرح منه أغنيتين خلال الفترة المقبلة بطريقة الـ"سينجل".

يُذكر أن آخر الألبومات التي طرحتها إليسا، كان العام الماضي، وجاء بعنوان: "أنا سكّتين". وقد نجح الألبوم وقتها بعد ساعات من طرحه، في أن يتصدر ترند منصات التواصل الاجتماعي، لتستقبل إليسا رسائل عديدة من قِبل عددٍ من الفنانين والملحنين. وأيضاً محبوها في الوطن العربي هنّأوها من خلالها على أغاني الألبوم، والذي ضم 12 أغنية، تعاونت فيها النجمة مع عدد كبير من الشعراء والملحنين، وتأتي أغاني الألبوم كالتالي: "بتمايل على beat، أنا سكتين، فرحانة معك، كلو وهم، العقد، النظرة الأولى، شو كان بيمنعك، من أول السطر، نظرات، حظي ضحكلي، حلالي، خوليو وفيروز".

