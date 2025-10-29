مهرجان الطفل العربي يكرم يحيى الفخراني على خشبة المسرح القومي

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 06:59 مساءً - يمنح مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي، برئاسة الدكتورة داليا همام، في دورته الثالثة، الفنان يحيى الفخراني تكريمًا خاصًا؛ تقديرًا لمسيرته الفنية الثرية وإسهاماته المتميزة في تقديم محتوى راقٍ ومؤثر للأطفال تكريم يحيي الفخراني بـ مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي تقام فعاليات التكريم، مساء الجمعة المقبلة 31 أكتوبر، على خشبة المسرح القومي، عقب عرض مسرحية "الملك لير" التي يواصل الفنان يحيى الفخراني تقديمها بنجاح كبير.

ويعد هذا التكريم لفتة مميزة من المهرجان، إذ ستتوجه الدكتورة غادة جبارة الرئيس الشرفي للمهرجان ورئيس اكاديمية الفنون، ود. داليا همام رئيس ومؤسس المهرجان إلى المسرح القومي بحضور الفنان أيمن الشيوي عضو اللجنة العليا للمهرجان ومدير المسرح القومي؛ لتسليم درع التكريم للفنان يحيى الفخراني، في تقدير خاص لدوره الكبير في دعم الفن الراقي والثقافة العربية. أبرز أعمال يحيى الفخراني الموجهة للأطفال وقدم يحيى الفخراني، خلال مسيرته، عددًا من الأعمال الموجهة للأطفال، والتي رسّخت مكانته كأحد الفنانين القلائل الذين جمعوا بين العمق الفني والبساطة التربوية.

ومن أبرز هذه الأعمال: شخصية المأمور وودي في النسخة المدبلجة من فيلمي "حكاية لعبة" و"حكاية لعبة 2" لشركة والت ديزني، ودور الراعي في مسلسل الكرتون "قصص الحيوان في القرآن" (2011)، ودور البحّار في مسلسل الكرتون "قصص الإنسان في القرآن"، ودور القاضي صفي الدين في مسلسل الكرتون "قصص النساء في القرآن".

وشارك بدور القاضي في مسلسل الكرتون "عجائب القصص في القرآن"، و"قصص الآيات في القرآن". داليا همام تؤكد أن هذا التكريم يعد تقديرًا لمسيرة يحيى الفخراني الفنية وأكدت الدكتورة داليا همام رئيس ومؤسس للمهرجان، أن هذا التكريم يأتي تتويجًا لمسيرة فنية حافلة بالعطاء والاحترام، وتأكيدًا على تقدير مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي لكل من ساهم في ترسيخ القيم الإنسانية والتربوية في وجدان الأجيال الجديدة عبر الفن والإبداع.

الجدير بالذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للطفل العربي يحتفي هذا العام بمقدمى الدوبلاج للأعمال الموجهة للطفل من القامات الفنية المبدعة ،ويُقام المهرجان تحت رعاية جمعية الفن والثقافة "بتاح"، وبالدعم الأدبي من وزارة الثقافة المصرية، ورعاية وزارة الشباب والرياضة، وأكاديمية الفنون، ونقابة المهن التمثيلية.



