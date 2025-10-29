لحظة ضعف وألم: نيللي كريم تتحدّث عن أسوأ تجربة في حياتها الفنية

حلّت الممثلة المصرية نيللي كريم ضيفة الحلقة الأولى لبرنامج On The Road، في حوار جمع بين العمق والعفوية مع الإعلامي بلال العربي، لتتصدر من خلاله الترند بسبب أراءها خلال الحلقة .

مواصفات الرجالة منقرضة

وخلال الحلقة تحدثت نيللي عن رأيها في الرجالة هذه الفترة ققالت نيللي: “الرجالة اليومين دول محتاجين نحطلهم فيتامينات تقوي هرمون الرجولة عندهم وده ممكن نحطه في النيل”، في تعليق طريف أثار ضحك جمهورها.

ذكريات الطفولة والتعليم في روسيا

وكشفت نيللي خلال الحلقة عن طفولتها في روسيا فقالت:”كنا بننزل مصر كتير، وفي أحد المرات وأنا عندي 6 سنين، كنت بنزل مع والدي نجيب حاجات للبيت، وقتها اللي كان بيسألني اسمك إيه؟ كنت بقول نيللي، فيقولولي ده اسمك الحقيقي، وكنت مستغربة أوي، وده لأن بطلة الفوازير وقتها نيللي كانت مكسرة الدنيا، وكنت ساعتها بضايق اوي”.

شعور بالغربة والاختلاف عن النفس

وحكت نيللي تجربة تصوير مريرة مرت بها خلال تصويرها لمسلسل ذات فقالت:”بصيت وقت تصوير المسلسل في المرايا وقولت مين الست دي؟ لا بجد مين دي؟ معرفتش نفسي، وجتلي حاجة شبه البكاء، جاتلي خنقة خلال التصوير، وقررت اني أجل التصوير في اليوم ده وروحت البيت وخرجت وقتها مع صحابي بكامل أناقتي لأستعيد ثقتي بنفسي.”

وكشفت نيللي عن تفاصيل مسلسلها الرمضاني الجديد واللي أعلنت عن أسمه خلال الحلقة وهيحمل اسم “أنا”، والمنتظر أن تتعاون خلاله مع الفنان شريف سلامة وعدد كبير من النجوم وهينتمي لأعمال الثلاثون حلقة .

مواعيد عرض البرنامج

يُعرض برنامج “On The Road” أسبوعيًا كل يوم سبت الساعة العاشرة مساءً عبر روتانا سينما، روتانا موسيقى، وLBC، مقدّمًا للجمهور حوارات راقية وممتعة مع أبرز نجوم الفن العرب والعالميين.