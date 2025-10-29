هيئة الأفلام تطلق آخر محطات مؤتمر النقد السينمائي الدولي تحت شعار السينما.. فنّ المكان

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 29 أكتوبر 2025 11:08 مساءً - ضمن جهود هيئة الأفلام في إثراء المشهد النقدي وتعزيز الحوار السينمائي في المملكة، تُطلق الهيئة خلال الفترة من 7 إلى 9 نوفمبر 2025م في قصر الثقافة بحي السفارات بمدينة الرياض، المحطة الختامية من مؤتمر النقد السينمائي الدولي في نسخته الثالثة، تحت شعار "السينما.. فنّ المكان"، وذلك بعد جولته التي شملت عددًا من مدن المملكة العربية السعودية من أبها إلى القطيف.

مؤتمر النقد السينمائي الدولي

وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس" يركّز مؤتمر النقد السينمائي الدولي في نسخته الثالثة على العلاقة بين السينما والمكان، بوصفه أحد أهم عناصر السرد البصري والهوية الثقافية في التجربة السينمائية، استكمالًا للنجاح الذي حققته محطتاه السابقتان.



ويمتد المؤتمر على ثلاثة أيام، يقدّم خلالها برنامجًا ثقافيًّا ثريًا يتضمن جلسات حوارية، وعروضًا تقديمية، وورش عمل (ماستر كلاس)، وعروض أفلام، بمشاركة نخبة من النقّاد وصُنّاع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، لاستكشاف حضور المكان في السينما كفضاء بصري وثقافي يعكس الهوية والذاكرة والتحولات الاجتماعية.

أهمية مؤتمر النقد السينمائي الدولي

تجدر الإشارة إلى أنّ فعاليات مؤتمر النقد السينمائي الدولي ينسجم مع رؤيته الهادفة إلى دعم النقد السينمائي في المملكة من خلال ملتقيات علمية وتفاعلية تجمع بين النقاد وصُنّاع الأفلام، بما يسهم في تعزيز الفهم العميق للأفلام، وتطوير أدوات التحليل النقدي، والمساهمة في تنمية صناعة السينما السعودية عبر حوار فكري وبصري متجدد.



كما يؤكد المؤتمر من خلال برامجه المتنوعة التزام هيئة الأفلام السعودية بتعزيز الثقافة السينمائية والنقدية، ودعم الحراك الإبداعي الوطني بوصفه جزءًا من منظومة التطور الثقافي والمعرفي التي تشهدها المملكة، وتهيئة بيئة حوارية تُثري الفكر السينمائي وتفتح آفاقًا جديدة أمام النقاد والمبدعين على حد سواء.

شعار مؤتمر النقد السينمائي

يذكر أنّ نسخة هذا العام حملت شعار "السينما.. فن المكان"، ليفتح المؤتمر أفقًا للحوار حول العلاقة المتبادلة بين السينما والمكان، بوصفها علاقة ترسيخ هوية، وتمثيل سردي، وتأمل بصري؛ ليثري كل منهما الآخر تاريخيًّا. وسيستعرض المؤتمر تجسيد المكان في السينما بوصفه رمزاً ومرآة للواقع، أو نافذة للخيال، بما يفتح بابًا واسعًا للمقاربات النقدية والفلسفية المتنوعة.



