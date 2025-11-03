مريم فخر الدين.. أيقونة الجمال التي تربعت على عرش السينما

كتبت: ياسمين عمرو في الاثنين 3 نوفمبر 2025 04:00 مساءً - تعد الفنانة مريم فخر الدين واحدة من كبار نجمات السينما المصرية والعربية، كما أنها امتلكت جمال من نوع خاص جعل لها مكانة خاصة بين فنانات جيلها وأيضًا لدى الجمهور، وإحياءًا لذكرى وفاة النجمة مريم فخر الدين الذي يوافق اليوم 3 نوفمبر نستعرض لكم بداياتها مع السينما ورحلة نجاحها في أن تكون واحدة من نجماتها.

من الفوز بجائزة "أجمل وجه" إلى عالم السينما

وُلدت الفنانة مريم فخر الدين عام 1933 لأبٍ مجري الجنسية وأم مصرية وقد تلقت تعليمًا أجنبيًا منذ طفولتها حتى حازت على البكالوريا من المدرسة الألمانية.

وجاءت البداية الفنية لـ مريم فخر الدين بالصدفة عقب فوزها في مسابقة بـ مجلة فرنسية وتم حصولها على لقب أجمل وجه، وبالفعل تم إستغلال ملامحها الأوروبية بشكلٍ كبير في الأفلام المصرية، وشاركت ببطولة أول فيلم سينمائي لها عام 1951 وهو "ليلة غرام" والذي شارك ببطولته عدد من كبار النجوم ومن أبرزهم تحية كاريوكا، ماجدة، كارم محمود.

مريم فخر الدين ومسيرة سينمائية تجاوزت النصف قرن

وعقب تجربتها السينمائية الأولى، حققت مريم فخر الدين نجاحًا كبيرًا بالسينما، حيث شاركت ببطولة عدد كبير من الأفلام السينمائية طوال فترتي الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي أمام كبار النجوم ومن أبرز من تعاونت معهم خلال تلك الفترة فريد الأطرش، شكري سرحان، كمال الشناوي، عبد الحليم حافظـ، أحمد مظهر، وفريد شوقي، حيث كان لها حضورًا قويًا بالسينما المصرية خلال تلك الفترة، وأصبحت واحدة من نجماتها، وقد شاركت ببطولة العديد من الأفلام أمام أبطال السينما والتي حققت نجاحًا كبيرًا لدى الجمهور.

نجاح مريم فخر الدين في تكوين ثُنائي سينمائي مع صلاح ذوالفقار

ومن أبرز الفنانين الذين تعاونت معهم بالسينما الفنان صلاح ذو الفقار حيث قدمت معه 11 فيلمًا سينمائيًا على مدار ما يُقارب الثلاثون عامًا بدءًا من عام 1957 في فيلم "رد قلبي" حتى عام 1981 بفيلم "زيارة سرية"، وجاءت الأفلام كالتالي:

رد قلبي – 1957

نور الليل – 1959

وحيدة – 1961

موعد مع الماضي – 1961

القصر الملعون – 1962

الأيدي النعامة – 1963

سوق الحريم – 1969

لمسة حنان – 1971

ذكرى ليلة حب – 1973

أنا لا عاقلة ولا مجنونة – 1976

زيارة سرية – 1981

كما كان للنجمة حضورًا بالسينما العالمية حيث شاركت في إنتاج وبطولة الفيلم المصري الإيطالي "Kerim, Son of the Sheik" عام 1962 الذي تعاونت من خلاله مع النجم جوردون سكوت، كما أنها شاركت بالظهور في الفيلم الكندي "Whatever Lola Wants" عام 2007.

كما شاركت ببطولة 3 أفلام سينمائية تم إختيارهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية بحسب إستفتاء النقاد عام 1996، وهي أفلام "رد قلبي، الأيدي الناعمة" اللذان تعاونت فيهما مع أحمد مظهر و صلاح ذو الفقار، وأيضًا فيلم "العصفور" الذي تعاونت من خلاله مع المخرج العالمي يوسف شاهين.

وقد إمتدت المسيرة الفنية للنجمة مريم فخر الدين لما يتجاوز الخمسون عامًا قدمت من خلالها ما يُقارب الـ300 عمل فني ما بين السينما والدراما التلفزيونية وظلت تُبدع في الأعمال الفنية حتى سنواتها الأخيرة.

وقد رحلت عن عالمنا في مثل هذا اليوم 3 نوفمبر عام 2014 عن عمر ناهز الـ83 عامًا، إلا أنها ظلت حاضرة في ذاكرة وقلوب مُحبيها بكافة أنحاء الوطن العربي والذين ظلت تُقدم لهم أعمالًا خالدة على مدار سنوات.

