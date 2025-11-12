قصة نيللي كريم مع أبو جبل

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بعد أن انتشرت أنباء ارتباط نيللي كريم بحارس مرمى الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد أبو جبل، خرجت الفنانة المصرية عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله مؤكدة أن تلك الأنباء لا أساس لها من الصحة.

وأعربت نيللي، في بيان صحفي، عن استغرابها من تداول مثل هذه الشائعات وانتشارها الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشددة على أن حياتها الخاصة ليست مجالاً للتكهن أو الشائعات.

وقال موقع اليوم السابع المصري إن "مجانين الريتش" اختاروا النجمة نيللي كريم لتكون هي الهدف، فقاموا بتأليف حدوتة تبدو حقيقية، نسبت معلوماتها لمصادر مقربة بأن نيللي كريم ارتبطت بحارس مرمى وأن الإعلان الرسمي سيكون قريبا.

ولمزيد من إضفاء المصداقية على القصة، أكدوا أن علاقتهما بدأت من صالة التمرين وأنه يصغرها بـ 15 عاما ويلعب في أحد فرق الدور المصري الممتاز، حدوتة أو "هوك"، كما يطلق عليها صانعو المحتوى، قادرة على جلب مشاهدات وتفاعل يدر دخلا لصاحب الصفحة دون النظر لمردود تلك الحدوتة المزيفة على نيللي كريم أو أسرتها، وهى الحدوتة التي نفتها نيللي كريم بجملة واحدة بطريقتها الساخرة "أي كلام في البتنجان".

(محمد أبو جبل وملكة جمال الجزائر سمارة يحيى)

يذكر أن حارس المرمى المشار إليه هو محمد أبو جبل الذي سبق له حراسةمرمى نادي الزمالك المصري، ومنتخب مصر، وهو طليق ملكة جمال الجزائر سمارة يحيى الملقبة بـ"الملكة سمارة".

الرجال يحتاجون إلى فيتنامينات

وفيما يبدو أن تصريحات نيللي كريم التليفزيونية المتعلقة بأن الرجال في حاجة لفيتامينات والتي تصدرت محركات البحث وأصبحت ترند على السوشيال ميديا، جعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي يحاولون سحب نيللي نفسها لمعركة لتظل هي الترند الرائج.

وكانت النجمة نيللى كريم، قد تحدثت عن رأيها فى الرجال، حيث قالت خلال تصريحات تليفزيونية: "الرجالة اليومين دول محتاجين نحطلهم فيتامينات تقوي هرمون الرجولة عندهم وده ممكن نحطه في النيل".

نيللي كريم في منافسات رمضان 2026

يذكر أن نيللى كريم تعمل حالياً على التحضير لمسلسلها الجديد الذى تخوض به منافسات موسم دراما رمضان المقبل 2026 مع النجم شريف سلامة، ولم يتم الاستقرار على اسمه النهائى حتى الآن، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم وإخراج خالد سعيد، وتقدم نيللى فى العمل الدراما الاجتماعية النفسية المشوقة خلال 30 حلقة بعد عامين من خوضها تجارب الـ15 حلقة.

وتستكمل نيللى كريم وشريف سلامة خلال رمضان 2026، ثنائيتهما الفنية التي كوناها خلال أكثر من عمل ما بين الدراما والسينما خلال السنوات الأخيرة، حيث تعاونا للمرة الأولى خلال مسلسل "فاتن أمل حربى" بمشاركة هالة صدقى، محمد الشرنوبى، خالد سرحان وعدد آخر من الفنانين، وتم عرضه فى موسم دراما رمضان من عام 2022.

نيللى كريم وشريف سلامة ينتظران عرض أحدث أعمالهما السينمائية فيلم جوازة ولا جنازة، إخراج أميرة دياب، ويشارك فى بطولته الفنانة اللبناني عادل كرم، لبلبة، انتصار، دنيا ماهر، محمود البزاوى، أمير صلاح الدين، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى لايت، ومن المقرر الكشف عن باقى الفنانين المشاركين فى البطولة بالتزامن مع التصوير.