بطلة “البراعم الحمراء” تنجو من حادث سير مروّع برفقة طفلَيها

تعرّضت الممثّلة التّركيّة أوزغو نامال، بطلة مسلسل “الغيرة”، لحادث سير خطير صباح اليوم، كادت تفقد حياتها فيه.

وفي التّفاصيل، أنّ نامال كانت في طريقها إلى موقع تصوير مسلسلها الجديد في اسطنبول، برفقة طفلَيها سو ونَفَس، بعدما قررت اصطحابهما مستفيدة من عطلة المدارس. وأثناء سير السّيارة الّتي كان يقودها سائقها الخاصّ على طريق بيكوز، اصطدمت بها مركبة أخرى بقوّة.

ورغم شدّة الحادث، نجت أوزغو نامال وطفلاها وسائقها بأعجوبة، وذلك بفضل وضعهم أحزمة الأمان وفتح الوسائد الهوائيّة، إذ خرجوا من الحادث بإصابات طفيفة فقط.

وقد تمّ نقلهم جميعًا بواسطة سيارة إسعاف إلى المستشفى، حيث يخضعون حاليًّا لفحوصات طبّيّة احترازيّة. وأفادت مصادر مقرّبة من النّجمة التّركيّة بأنّها ستتوقّف عن التّصوير ليومَين، في حين أنّ سيّارتها تضرّرت بالكامل وأصبحت غير صالحة للاستخدام.

اشتهرت “أوزغو” بمسلسلات “البراعم الحمراء” و “وادي الذئاب”. “الرحمة” و “هذا الامر به شعور الوحدة” وغيرها وكانت عضو لجنة تحكيم في تركيا غات تالنت.