حدث شخصيّ في حياة وائل جسّار يُشعل مواقع التواصل

بالتّزامن مع حفله النّاجح في أوبرا دبي، احتفل الفنّان اللبنانيّ وائل جسّار، بمرور عشرين عامًا على زواجه من السّيدة ميراي مقدسي جسّار.

بهذه المناسبة، نشرت ميراي، عبر حسابها على موقع “إنستغرام” صورة رومنسيّة جمعتهما، وعلّقت قائلة: “عشرون عامًا عشقًا، عشرون عامًا نبضًا، عشرون عامًا لحنًا. كلّ عام وأنت القلب والنبض والحبّ، كلّ عام وأنت الدّفء والحنان، كلّ عام ونحن ملوك على عرش الوفاء، حبيبي وكلّ عائلتي وكل ما فيها، دم لعُمري، زوجي ورفيق دربي وحبيبي ونبض القلب”.

بدوره، تشارك وائل معها الصورة عبر خاصيّة القصص القصيرة على “إنستغرام”، معبّرًا عن محبّته الكبيرة لزوجته.

يُذكر أنّ وائل جسّار، أهدى أغنيته الرّومنسيّة سابقًا “كلّ وعد” لزوجته ميراي احتفالًا بعيد الحبّ في العام ٢٠٢٤، إذ شاركته في الكليب المصوّر للأغنية كأوّل ظهور لها كنموذج إلى جانبه.

كما يُذكر أنّ وائل وميراي جسّار تزوّجا عام ٢٠٠٥ بعد قصّة حبّ كبيرة، ورُزقا ولدَيهما ماريلين ووائل جونيور.