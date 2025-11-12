هؤلاء يشاركون أحمد السّقّا في فيلم “هيروشيما”… والتّصوير قريبًا

إنضمّ عدد من الممثّلين إلى بطولة فيلم “هيروشيما” الّذي يلعب بطولته الممثّل أحمد السّقّا، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج أحمد نادر جلال.

وقد تعاقد على المشاركة في الفيلم كلٌّ من: مي عمر، باسم سمرة، شيرين رضا، حنان مطاوع، بيومي فؤاد، محمّد ثروت، هدى الأتربي، عماد صفوت، محمّد لطفي، علاء مرسي، والوجه الجديد هيثم زيدان، إلى جانب عدد كبير من الفنّانين. وتدور أحداث الفيلم في إطار من التّشويق والإثارة.

الفيلم من إنتاج شركة AH Media Production للمنتجة آلاء لاشين، وبمشاركة شركة ABK Media Production للكاتب أيمن بهجت قمر.

ويقوم المخرج أحمد نادر جلال حاليًّا بمعاينة أماكن التّصوير، تمهيدًا لانطلاق التّصوير خلال الأيّام المقبلة، بعد الانتهاء من التّحضيرات كافّة، إذ يتضمّن العمل العديد من المفاجآت على صعيد القصّة، وأماكن التّصوير، وتكنيك الإخراج.

يُذكر أنّ النّجم أحمد السّقّا يستعدّ لعرض مسلسله الجديد “جولة أخيرة” قريبًا على الشّاشات، ويشارك في بطولته كلّ من أشرف عبد الباقي، أسماء أبو اليزيد، رشدي الشّامي، علي صبحي وآخرين، والعمل من إخراج مريم أحمدي ومن إنتاج شركة الصّبّاح.