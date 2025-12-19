بالصور- بيرلا حرب تحتفي بالأعياد بين أرز الباروك

دبي - فريق التحرير: بمناسبة الأعياد المجيدة، حلّت ملكة جمال لبنان لعام ٢٠٢٥، الآنسة بيرلا حرب، ضيفةً عزيزة على بلدة الباروك – الفريديس في قلب الشوف، في يومٍ حافل بالنشاطات الإنسانية، البيئية، والاجتماعية، عكس وجه لبنان الجمالي والحيوي.

استُهلت الجولة بزيارة إلى مركز الباروك الصحي الحكومي، حيث كان في استقبالها الإدارة والفريق الطبي. واطلعت حرب على الخدمات الصحية التي يقدمها المركز لأهالي المنطقة، مثنيةً على الجهود الجبارة التي يبذلها الطاقم الطبي في ظل الظروف الراهنة.

وانتقالاً من الرعاية الإنسانية إلى الإرث الطبيعي، زارت الملكة محمية أرز الباروك. وفي خطوة رمزية تعكس تجذر الجمال في الأرض، قامت بزرع شجرة أرز باسمها، وتسلمت شهادة تقديرية وغرسة من “محمية أرز الشوف”، تأكيداً على دورها كجهة داعمة للبيئة اللبنانية.

في القصر البلدي، استقبل رئيس البلدية د. فادي محمود وأعضاء المجلس البلدي الملكة بيرلا حرب، حيث جرى عرض لشؤون البلدة التنموية. وقدمت البلدية للملكة هدية تذكارية من منتجات الباروك التقليدية تعبيراً عن التقدير لزيارتها.

كما كان للمرأة دور أساسي في هذه الزيارة، حيث التقت حرب بجمعية “ضيعتي مرايتي”. واستمعت من السيدات إلى شرح مفصل حول نشاطاتهن الحرفية والاجتماعية التي تساهم في تمكين المرأة الريفية والحفاظ على التراث.

ومع اقتراب عيد الميلاد، شاركت الملكة “بابا نويل” في جولة لإدخال البهجة إلى قلوب الأطفال، حيث وزعت الهدايا على طلاب مدرسة الباروك الرسمية، وسط أجواء من الغناء والضحكات التي ملأت باحة القصر البلدي.

اختُتمت الزيارة عند نبع الباروك الشهير، حيث رافق رئيس البلدية الملكة في مراسم إضاءة شجرة العيد. واحتشد الأهالي لالتقاط الصور التذكارية، لا سيما فريق “سيدات سعد الصفا” لكرة القدم، اللواتي أضفن لمسة من الألفة والترحاب على ختام هذا اليوم المميز.

“إن جمال لبنان الحقيقي يكمن في ناسه وأرضه. زيارتي اليوم للباروك، بين شجر الأرز ووجوه الأطفال الصادقة، هي أغلى ذكرى أحملها في قلبي. شكراً للباروك على هذا الاستقبال الذي يشبه كرم جبالنا.”

اليوم يلتي جمال الطبيعة مع جمال الانسان، ورحب محمود بالملمة شاكرا زيارتها التي ستبقى في أذهان أهالي الباروك الفريديس لفترة طويلة. والتصوير عبد السيد