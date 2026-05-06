توقيف نجم “باب الحارة” في دمشق.. ما القصة؟

دبي - فريق التحرير: ​أفادت مصادر إعلامية محلية، من بينها “تلفزيون سوريا” ومنصة “سوريا الآن”، بأن السلطات الأمنية في العاصمة دمشق ألقت القبض، يوم الثلاثاء، على الممثل السوري، معن عبد الحق، الذي ​اشتهر بتجسيده شخصية “صطيف الأعمى” في الجزء الأول من المسلسل الشهير “باب الحارة” وهي الشخصية التي لعبت دور الجاسوس المزدوج لصالح الانتداب الفرنسي وكانت نهايتها الدرامية بالقبض عليه من قبل “شباب الحارة” بعد كشف جرائمه.

​على الصعيد السياسي، عُرف الممثل بمواقفه الداعمة بقوة للنظام السوري السابق برئاسة بشار الأسد وهو ما جعله دائماً تحت أضواء الجدل الإعلامي.

​يأتي خبر التوقيف هذا بعد نحو شهر من تداول أنباء كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي، ادعت العثور على الممثل مفارقاً للحياة في مقر إقامته في هولندا وهي التقارير التي تبين عدم صحتها لاحقاً، قبل أن يظهر مجدداً في دمشق ويتم توقيفه في الساعات الماضية.

​تجدر الإشارة إلى انه لم ترد حتى الآن تفاصيل رسمية حول الأسباب القانونية التي أدت إلى توقيف الممثل أو التهم الموجهة إليه.