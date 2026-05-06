جاستن بيبر ينسحب من أكبر ليلة في الموضة… ويترك هايلي وحدها

دبي - فريق التحرير: ابتعد جاستن بيبر عن أجواء حفل ميت غالا ٢٠٢٦، في وقت خطفت فيه زوجته هايلي بيبر الأنظار بإطلالة ساحرة خلال الحدث.

فبينما حضرت هايلي الحفل برفقة صديقاتها، من بينهن كيندال جينر وكايلي جينر، فضّل جاستن قضاء يوم هادئ بعيدًا عن الأضواء في منطقة ميلبروك بولاية نيويورك.

ورغم ابتعاده عن الحفل، التقى جاستن بعدد من المعجبين الذين شاركوا صورهم معه عبر مواقع التواصل، معبّرين عن صدمتهم وفرحتهم بلقائه. وكان الثنائي قد أمضى عطلة هادئة معًا قبل الحفل، حيث ظهرت هايلي في صورة مع جاستن داخل أحد المقاهي في ميلبروك.

ولم يكن جاستن الوحيد الذي غاب عن الحدث، إذ اختار تيموثي شالاميه حضور مباراة لفريقه المفضل بدلًا من مرافقة كايلي جينر، التي تألقت بدورها في الحفل إلى جانب هايلي وكيندال بإطلالات لافتة.