ذاكرتها تُمحى وفضيحة تلاحقها”.. تفاصيل “الزمن المفقود” بطولة كان يلدريم وداملا سونماز

دبي - فريق التحرير: أعلنت شركة الإنتاج “ARC” عن بدء تصوير مسلسلها الدرامي الجديد الذي يحمل عنوان “الزمن المفقود”، والمخصص للعرض عبر منصة HBO العالمية، في خطوة تعزّز من وصول الدراما التركية إلى المنصات الدولية.

​تتمحور أحداث المسلسل حول شخصية “زينو”، التي تنقلب حياتها رأساً على عقب إثر تعرضها لحادث مأساوي يؤدي إلى فقدانها الذاكرة. تجد “زينو” نفسها متزوجة من رجل يُدعى “بامير”، لكن الصدمة الحقيقية تكمن في وقوعها تحت مجهر الرأي العام ووسائل الإعلام، بسبب فضيحة كبرى تلت الحادثة، مما يفتح الباب أمام صراعات درامية مليئة بالغموض والتشويق.

يجمع المسلسل نخبة من النجوم البارزين في الدراما التركية، على رأسهم: ​كان يلدريم، ​داملا سونماز، ​هازال سوباشي، ​ياغمور يوكسل.

​يراهن العمل على فريق فني قوي لضمان نجاحه، حيث تُولى الكتابة السيناريست ليفانت جان تيك (صاحب أعمال مميزة مثل “بوزكير” و”عديم الضمير”)، بينما يتولى الإخراج المخرج دينيز يورولمازر، الذي قدم سابقاً نجاحات لافتة في أعمال مثل “جرائم صغيرة”، “عشق ١٠١”، و”الطموح الأعمى”.

​يُنتظر أن يشكل “الزمن المفقود” إضافة قوية للمحتوى التركي على المنصات الرقمية، خاصة مع توجه منصة HBO للاستثمار في القصص الاجتماعية المشوقة ذات الجودة الإنتاجية العالية.