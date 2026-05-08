بالفيديو- ألف فقاعة و٢٥٠٠ ساعة عمل.. إيلين غو تكتب تاريخ الموضة في ميت غالا

دبي - فريق التحرير: بعد أن ضجت منصات التواصل الاجتماعي بمقاطع فيديو وصور وُصفت بـ”الساحرة” لبطلة التزلج الأولمبية إيلين غو خلال حفل “ميت غالا”، تزايدت تساؤلات الجمهور حول كيفية تنفيذ هذا التصميم الذي بدا وكأنه قادم من عالم الأحلام.

​لم يكن الفستان مجرد قطعة أزياء عادية، بل مشروعاً فنياً استغرق تنفيذه ٢٥٠٠ ساعة عمل متواصلة. التصميم الذي جاء بتوقيع المصممة المبدعة إيرين فان هيربن، بالتعاون مع الفنان إيه. إيه. موراكامي، اعتمد على تفاصيل هندسية معقدة، ابرزها ​هيكل زجاجي، زُين الفستان بـ ١٥.٠٠٠، فقاعة زجاجية دقيقة تم تثبيتها بحرفية عالية لتعطي مظهراً كريستالياً براقاً.

أُطلق على الفستان اسم “Airo Dress”، وهو يعتمد على نظام مدمج غير مرئي للجمهور.

​السر وراء الفقاعات الطائرة

​ما أبهر المتابعين في الفيديوهات المنتشرة هو خروج فقاعات حقيقية تسبح في الهواء حول إيلين غو.

هذا “السحر” لم يكن صدفة، بل نتيجة تكنولوجيا متطورة، منها ​المعالجات الدقيقة (Microprocessors)، حيث يحتوي الفستان على معالجات دقيقة مدمجة تنسق بدقة متناهية عملية إطلاق الفقاعات.

​الغاز المضغوط، إذ يتم إطلاق غاز مضغوط عبر واجهة رقمية مخصصة تم معايرتها لتعمل بشكل ذاتي وتلقائي مع حركة الجسم.

​التفاعل مع الحركة، حيث صُمم النظام بحيث تظهر الفقاعات وكأنها تتشكل وتتلاشى مع كل خطوة، مما يعكس فكرة “التحول المستمر” والسيولة.

​وفي تعليقها على هذا الابتكار، أوضحت المصممة إيرين فان هيربن، أن الهدف كان إظهار الجسد ككيان “عابر وفي حالة تحول دائم”. فيما وصفت إيلين غو، التجربة بأنها تجسيد لـ السريالية والمرح، مؤكدة أن الفستان نقل الموضة من مجرد ملابس إلى “فن حي يتنفس”.

​بهذا التصميم، لم تخطف إيلين غو الأضواء فحسب، بل أعادت تعريف حدود الموضة من خلال دمج التكنولوجيا الرقمية بالجمال التقليدي، لتترك بصمة لا تُنسى في سجلات حفل “الميت غالا”.