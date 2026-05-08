خيبة قانونية لـ براد بيت أمام أنجلينا جولي.. فماذا جرى في أروقة المحكمة؟

دبي - فريق التحرير: حققت الفنانة أنجلينا جولي فوزًا قانونيًا مهمًا في نزاعها المستمر مع زوجها السابق براد بيت، بعدما قضت محكمة لوس أنجلوس العليا، بعدم أحقية “بيت” في الاطلاع على ٢٢ رسالة بريد إلكتروني خاصة كان يسعى للحصول عليها ضمن قضية “كروم ميرفال” الفرنسية.

​وجاء هذا الحكم بعد أن نقضت محكمة الاستئناف قرارًا سابقًا صدر في ديسمبر ٢٠٢٥، كان يُلزم جولي بتسليم تلك المراسلات، لتعود القضية إلى المحكمة الأدنى، التي أقرت أخيرًا بأن هذه الرسائل، رغم أن جميعها لا تندرج ضمن إطار المراسلات بين المحامي وموكله، إلا أنها تتضمن مناقشات حول استراتيجيات قانونية، ما يجعلها وثائق “ذات خصوصية محمية”، ولا يحق لفريق براد بيت الاطلاع عليها خلال مرحلة تبادل الأدلة.

​وفي تصريح خاص، وصف محامي جولي هذا القرار بأنه انتصار مهم، مشيرًا إلى أن براد بيت تجاوز حدوده بمحاولة الوصول إلى وثائق محمية قانونًا، وأضاف: “طالب بيت في البداية بـ١٢٦ وثيقة، ثم خفّض العدد إلى ٢٢، وفي النهاية لم يحصل على شيء. هذا يعكس نمطًا من محاولات السيطرة على كل ما يخص أنجلينا، بما في ذلك تواصلها مع محاميها”.

ورغم هذا الفوز، رفض القاضي طلب جولي بفرض عقوبات مالية بقيمة ٣٤ ألف دولار على الفريق القانوني لبراد بيت.

​في المقابل، قلّل مصدر مقرّب من براد بيت من أهمية هذا التطور، معتبرًا أنه “قرار مؤقت” يهدف إلى إخفاء نوايا جولي الحقيقية عن المحكمة.

ويستمر النزاع القضائي بين الطرفين حول قلعة “ميرفال” منذ سنوات، إذ يتهم بيت زوجته السابقة ببيع حصتها لرجل أعمال روسي من دون استشارته، بينما تؤكد جولي قانونية عملية البيع بعد فشل المفاوضات بينهما. وفي المقابل، يطالب “بيت” حاليًا بعدم تأجيل موعد المحاكمة، مؤكدًا أنه حُرم من “الاستمتاع الهادئ” بملكيته الفرنسية بسبب المماطلة في الإجراءات القضائية.