صدمة مدوّية لعشاق مارت رمضان ديمير بعد ايقاف مسلسله بعدما خسر”الشجاع” رهان الجمهور

دبي - فريق التحرير: في خطوة غير متوقعة شكّلت خيبة أمل مريرة للجمهور، تقرر وضع حدٍ لمسلسل “الشجاع” وإنهاؤه بشكل مفاجئ وذلك بعد أن كانت الآمال معقودة عليه ليكون “الحصان الرابح” في الموسم الدرامي الحالي، خاصة وأنه يمثل العودة المنتظرة للنجم مارت رمضان ديمير بعد غيابه عن الشاشة منذ النجاح الساحق الذي حققه في مسلسله الشهير “الطائر الرفراف”.

​رغم الميزانية الضخمة التي رُصدت للعمل، والتي بلغت نحو ٣٢ مليون ليرة تركية (ما يعادل ٧١٠ آلاف دولار) للحلقة الواحدة، إلا أن لغة الأرقام ونسب المشاهدة جاءت مخيبة للتوقعات.

وأكدت الصحفية التركية “بيرسين ألتونتاش” أن قناة “شو تي في” اتخذت قراراً نهائياً بإنهاء المسلسل عند الحلقة السابعة فقط، بعد تراجع مستمر في التفاعل الجماهيري مساء كل إثنين.

​شهد العمل تخبطات في حلقاته الأخيرة، حيث غادرت المخرجة “زينب جوناي”، المسلسل منذ الحلقة الخامسة، بينما تسابق الكاتبة “أيبيك إرتورك” الزمن لإنهاء صياغة الحلقة الأخيرة بالتزامن مع تصوير السادسة.

ورغم محاولات فريق العمل، الذي يضم إلى جانب ديمير النجمة ميليس سيزن وصالح بادمجي، إقناع القناة بمنح العمل فرصة إضافية، إلا أن ضعف “الريتنغ” جعل قرار الإيقاف حتمياً.

​اما الجمهور فقد كان يترقّب بشغف شخصية “يوسف”، سائق الأجرة الذي يجد نفسه مجبراً على دخول عالم الجريمة والانتقام في ضواحي إسطنبول، ظناً منهم أن ميرت رمضان ديمير، سيقدّم ملحمة درامية جديدة تعوض فترة غيابه وتنافس بريق نجاحاته السابقة. إلا أن هذا التوقّف المبكر عند الحلقة السابعة أجهض طموحات عشاق النجم التركي، الذين اعتبروا أن العمل لم يأخذ فرصته الكافية في البناء الدرامي.

​بهذا القرار، يسدل الستار سريعاً على واحد من أضخم الإنتاجات التركية لهذا الموسم، تاركاً تساؤلات حول المعايير الصارمة لنسب المشاهدة التي باتت تطيح بأكبر الأسماء والإنتاجات في وقت قياسي.