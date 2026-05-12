بالفيديو:مواقع التواصل تضجّ بتعليق مفاجىء لـ أمل كلوني على عطر الملكة كاميلا في احتفال ملكي بارز في لندن

دبي - فريق التحرير: وصل الملك تشارلز وزوجته الملكة كاميلا بإطلالة أنيقة إلى احتفالية الذكرى السنوية الخمسين لمؤسسة King’s Trust، التي أقيمت مساء الاثنين في قاعة رويال ألبرت هول بلندن، حيث بدا الملك ببدلة كحلية راقية، فيما خطفت كاميلا الأنظار بفستان بنفسجي من الدانتيل.

وخلال استقبال الضيوف على السجادة الحمراء، وقع مقدم البرامج البريطاني ديكلان دونيلي في موقف طريف بسبب خدعة بصرية أثناء مصافحته الملك، إذ ظهر في إحدى الصور وكأنه يرتدي تنورة سوداء طويلة وحذاء بكعب عالٍ، قبل أن تكشف الصور اللاحقة أن التنورة كانت تعود لإحدى مساعدات العائلة المالكة التي كانت تقف خلفه، بينما كان ديكلان في الحقيقة يرتدي بدلة بحرية مخططة مكوّنة من ثلاث قطع.

وشارك ديكلان زميله أنت مكبارتلين في استقبال الملك والملكة، حيث يتولى الثنائي تقديم الحفل الذي يحتفي بمرور نصف قرن على تأسيس المؤسسة، التي كانت تُعرف سابقًا باسم The Prince’s Trust، وأسسها تشارلز عام ألف وتسعمئة وستة وسبعين لدعم الشباب.

وتجمع الاحتفالية سفراء المؤسسة وخريجيها وموظفيها والمتطوعين، لتكريم جهودها في مساعدة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين أحد عشر وثلاثين عامًا في مجالات التعليم والتدريب وإيجاد فرص العمل، إلى جانب الاحتفاء بإنجازات المستفيدين من دعم المؤسسة على مدى خمسين عامًا.

وشهدت المناسبة حضور عدد كبير من النجوم والوجوه المعروفة، أبرزهم جورج كلوني وزوجته أمل كلوني، حيث تبادلا حديثًا وديًا مع الملك تشارلز والملكة كاميلا لدى وصولهما إلى الاحتفالية، وكان لافتًا توقّف أمل للإشادة بعطر الملكة كاميلا.

كما حضر الاحتفالية النجمة ريتا أورا، والممثلة ليلي كولينز وزوجها تشارلي ماكدويل، كما حضر روني وود وزوجته سالي وود، والإعلامية كايت غارواي، ورائدة الأعمال شارلوت تيلبوري، والإعلامية فيرن كوتون، بالإضافة إلى مدرب منتخب إنجلترا السابق غاريث ساوثغيت.

وتضمن الحفل عروضًا موسيقية لعدد من النجوم، من بينهم رود ستيوارت، وكريغ ديفيد، وروني وود، وآن-ماري، وجولز هولاند مع فرقته، إلى جانب سكاي نيومان.

وخلال الأمسية، يلتقي الملك تشارلز والملكة كاميلا بالفائزين بجوائز مؤسسة King’s Trust لهذا العام، إلى جانب مقدمي الجوائز وسفراء المؤسسة والمشاركين في العروض، كما سيصعدان إلى المسرح لاحقًا لالتقاط صورة جماعية مع الفائزين وسط لحظة احتفالية خاصة مع الجمهور.