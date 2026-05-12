توتر مفاجئ بين هاندا أرتشيل وسيريناي ساريكايا يُشعل أزمة… هذه تفاصيلها

دبي - فريق التحرير: تصدّرت النجمتان التركيتان هاندا أرتشيل وسيريناي ساريكايا حديث مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن أزمة مفاجئة مرتبطة بعالم الموضة، أدت إلى توتر في العلاقات داخل الوسط الفني وعروض الأزياء.

وبحسب ما تم تداوله، أقدمت هاندا أرتشيل على خطوة لافتة تمثلت في انفصالها عن وكالة أعمالها(ID) وإلغاء متابعتها لعدد من الحسابات المرتبطة بها، من بينها خبير الموضة إينان كيرديمير، الذي يعمل أيضًا مع سيريناي ساريكايا في تنسيق الإطلالات.

وتشير المعلومات المتداولة إلى أن الخلاف بدأ بعد رغبة هاندا في المشاركة في عرض أزياء تابع لعلامة تجارية عالمية، إلا أن العلامة اختارت التعاون مع سيريناي ساريكايا بدلًا منها، ما أدى إلى توتر في الكواليس، خاصة بعد ظهور كيرديمير برفقة سيريناي خلال الحدث، الأمر الذي قيل إنه كان سببًا في قطع العلاقة بين الأطراف.

وامتدّ هذا التوتر إلى جمهور النجمتَين، حيث شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الانقسام، وبدأ كل طرف من المتابعين بتوجيه الانتقادات للنجمة الأخرى، ما زاد من حدّة الأجواء وجعلها أكثر توترًا وحساسية بين الطرفين. ومع تصاعد هذا الجدل، باتت الأجواء مشحونة بشكل واضح بين محبّي هاندا أرتشيل وسيريناي ساريكايا، في مشهد يعكس حجم التأثير الذي أحدثه الخلاف المتداول.

وبين هذا التفاعل الجماهيري المتصاعد، يطرح البعض تساؤلًا حول ما إذا كان هذا التوتر سينعكس مستقبلًا على علاقتهما المهنية أو على مشاركاتهما في الأعمال الفنية، أم أن الأمر سيبقى محصورًا في إطار الشائعات وتفاعل الجمهور فقط دون أي تأثير مباشر على مسيرتهما الفنية.

على صعيد آخر، تتوجه هاندا أرتشيل إلى مهرجان كان السينمائي للمرة الثالثة على التوالي، حيث تشارك هذا العام بصفتها سفيرة لإحدى علامات المجوهرات الإيطالية العالمية.