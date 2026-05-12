مارتن شورت يكشف للمرة الأولى تفاصيل مؤلمة عن وفاة ابنته

دبي - فريق التحرير: تحدث الممثل والكاتب الكندي مارتن شورت للمرة الأولى عن وفاة ابنته كاثرين شورت، التي توفيت عن عمر ٤٢ عاماً في شباط/فبراير الماضي، قائلاً: “ابنتي عانت لفترة طويلة.”

وقد واجه مارتن شورت الكثير من المآسي في حياته. فبعد خسارته شقيقه ووالدَيه قبل بلوغه العشرين من عمره، ثم وفاة زوجته نانسي دولمان عام ٢٠١٠ بسبب سرطان المبيض، تلقى في فبراير الماضي صدمة جديدة بوفاة ابنته الكبرى كاثرين.

وقال شورت في مقابلة مع برنامج CBS Sunday Morning: “لقد كان الأمر كابوساً بالنسبة للعائلة. لكننا ندرك أن الصحة النفسية، تماماً مثل السرطان الذي أصاب زوجتي، هي مرض، وأحياناً تكون هذه الأمراض قاتلة.”

وبعد بيان مقتضب صدر عبر ممثله عقب الوفاة، تُعد هذه المرة الأولى التي يتحدث فيها الممثل البالغ ٧٦ عاماً علناً عن ابنته، كاشفاً تفاصيل إضافية عن معاناتها النفسية.

وأضاف: “ابنتي حاربت لفترة طويلة اضطرابات نفسية حادة، من بينها اضطراب الشخصية الحدّية وأمور أخرى، وقد بذلت أقصى ما بوسعها حتى لم تعد قادرة على الاستمرار.”

كما استذكر كلمات زوجته الأخيرة له قائلاً: “آخر ما قالته لي نانسي كان: ’مارتن، دعني أرحل‘”، مضيفاً عن ابنته: “وكأنها كانت تقول لي أيضاً: ’أبي، دعني أرحل”.”

ورغم تفهّمه للصعوبات التي كانت تعيشها كاثرين، أكد شورت أن الألم لا يزال قاسياً عليه وعلى ابنَيه أوليفر وهنري.