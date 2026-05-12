النجوم يودّعونه بكلمات موجعة… تشييع الممثل القدير عبد الرحمن أبو زهرة اليوم

دبي - فريق التحرير: يُشيَّع الفنان القدير عبد الرحمن أبو زهرة اليوم، بعد رحيله عن عالمنا خلال الساعات الماضية، تاركًا وراءه مسيرة استثنائية وأعمالًا خالدة رسّخت مكانته في قلوب الجمهور العربي.

وكشف الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، أن جنازة الفنان الراحل ستُقام ظهر اليوم من مسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد، على أن يُقام العزاء في مسجد المشير طنطاوي يوم غد الأربعاء.

وفي السياق نفسه، نعت الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، الفنان الراحل ببالغ الحزن والأسى، مؤكدة أنه كان نموذجًا للفنان المثقف والملتزم، وأنه ترك إرثًا فنيًا وإنسانيًا كبيرًا في المسرح والتليفزيون والإذاعة.

وضجّت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بخبر وفاة عبد الرحمن أبو زهرة، حيث انهالت التعليقات ورسائل النعي من الجمهور، كما حرص عدد كبير من نجوم الفن والمشاهير في مصر على وداعه بكلمات مؤثرة، خاصة أن كثيرين منهم عملوا معه خلال مسيرته الطويلة التي امتدت لعقود، وترك خلالها بصمة لا تُنسى في تاريخ الدراما والسينما.

وكان نجل الفنان الراحل قد أعلن خبر الوفاة عبر منشور مؤثر على حسابه الشخصي، عبّر فيه عن حزنه العميق، مستعيدًا مواقف إنسانية تركت أثرًا كبيرًا في حياته، مؤكدًا أن والده علّمه أن “الدين معاملة وليس مظاهر”، وأن قول الحق واجب مهما كانت العواقب، مشيرًا إلى أن الفقيد عاش مدافعًا عن القيم الإنسانية والأخلاقية في أعماله وسلوكه، وكان بالنسبة له الأب والقدوة والسند والمعلم.

وبالتزامن مع خبر رحيله، أعادت تصريحات سابقة لعبد الرحمن أبو زهرة إلى الأذهان حديثه المؤثر عن فقدان زوجته الراحلة سلوى، حيث وصف تلك اللحظة بأنها من أصعب ما مرّ به في حياته، مؤكدًا أن الفقد رغم الإيمان بحقيقة الموت يبقى موجعًا، وأن رحيلها ترك داخله أثرًا عميقًا جعله يشعر وكأنها لا تزال حاضرة بينهم. ورحل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة عن عمر ناهز اثنين وتسعين عامًا بعد صراع مع المرض.

وعلى مدار مشواره الفني، قدّم عبد الرحمن أبو زهرة أعمالًا متنوعة بين المسرح والسينما والدراما، وبدأ رحلته من خشبة المسرح عبر مشاركته في مسرحية “عودة الشباب” لتوفيق الحكيم، قبل أن يواصل تألقه في أعمال مسرحية بارزة مثل: “الفرافير” و”بير السلم” و”لعبة السلطة” و”المحروسة” و”النسر الأحمر”.

أما في السينما، فشارك في عدد كبير من الأفلام التي رسخت موهبته، من بينها: “أهل الكهف” و “الحقيبة السوداء” و“حب البنات” و“تيتة رهيبة” و “طلق صناعي” ، وغيرها من الأعمال التي شكّلت جزءًا من ذاكرة السينما المصرية.

وفي الدراما التلفزيونية، كانت بصمته واضحة عبر أعمال عديدة، من أبرزها: “الملك فاروق” و “المصراوية” و “ناصر” و“العراف” و“تحت السيطرة” و“أستاذ ورئيس قسم” و “عفاريت عدلي علام” ، إلى جانب عشرات المسلسلات التي جعلت حضوره ثابتًا في وجدان المشاهدين.

برحيل عبد الرحمن أبو زهرة، يفقد الفن العربي واحدًا من رموزه الذين جمعوا بين الموهبة والهيبة والصدق الفني، تاركًا إرثًا سيبقى حاضرًا في ذاكرة الأجيال.