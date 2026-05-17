بالصور: بعد تتويجه “شخصية العام” في “كان”.. كلمة مؤثرة من حسين فهمي

دبي - فريق التحرير: في تكريم يعكس مكانته الفنية الكبيرة وإسهاماته الممتدة في صناعة السينما العربية، أعلن مركز السينما العربية منح الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، جائزة “شخصية العام السينمائية العربية” في دورتها السابعة، تقديرًا لمسيرته الحافلة وعطائه الفني وإسهاماته المؤثرة على المستويين الإقليمي والدولي.

وقد تسلّم حسين فهمي هذا التكريم خلال حفل جوائز النقاد للأفلام العربية، الذي أقيم يوم السبت السادس عشر من مايو الجاري، على هامش فعاليات مهرجان كان السينمائي، في لحظة احتفاء عربية لافتة بأحد أبرز رموز السينما في المنطقة.

وبالتزامن مع هذا الحدث، نشر حسين فهمي عبر حساباته الرسمية عدة صور من لحظة التكريم، وعلّق قائلاً: “سعدت بتسلّمي جائزة ‘شخصية العام السينمائية العربية’ من مركز السينما العربية، خلال فعاليات مهرجان كان السينمائي، وهو تكريم أعتز به كثيرًا وأعتبره تقديرًا لمسيرة طويلة من العمل والعطاء في خدمة السينما المصرية والعربية.”

وأضاف: “أثمّن هذا التقدير الكبير، وأؤمن دائمًا بأن الفن والسينما يمثلان قوة ناعمة قادرة على بناء الجسور بين الشعوب، وتعزيز حضور الثقافة العربية على الساحة الدولية.”

وتابع حسين فهمي حديثه معربًا عن اعتزازه بمسيرته، قائلاً: “كما أعتز بكل خطوة ساهمت في دعم المواهب الجديدة، والحفاظ على تراث السينما المصرية، وتعزيز حضور مهرجان القاهرة السينمائي دوليًا من خلال شراكات وتعاونات ثقافية وفنية مهمة.”

وختم رسالته بتوجيه الشكر قائلاً: “كل الشكر لمركز السينما العربية على هذا التكريم، ولكل من دعمني وشاركني هذه الرحلة الفنية الطويلة.”

ويُعد هذا التكريم محطة جديدة تضاف إلى مسيرة حسين فهمي، الذي يُعتبر أحد أبرز الأسماء المؤثرة في تاريخ السينما المصرية والعربية، سواء على مستوى التمثيل أو الإدارة الثقافية والفنية..

ويأتي هذا الاختيار تقديرًا للدور المحوري الذي لعبه حسين فهمي منذ عودته إلى رئاسة مهرجان القاهرة السينمائي في عام ٢٠٢٢، حيث قاد مجموعة من المبادرات البارزة، من بينها دعم المواهب الشابة، والبدء في ترميم كلاسيكيات السينما المصرية، إلى جانب استعادة حضور الجناح المصري في سوق الأفلام بمهرجان كان، وتوسيع فعاليات “أيام القاهرة لصناعة السينما” بما يعزز مكانة المهرجان إقليميًا ودوليًا.