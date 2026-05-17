كوين لطيفة تعود إلى جوائز الموسيقى الأميركية بعد ٣١ عامًا… اقرأ التفاصيل

دبي - فريق التحرير: ​أعلنت الفنانة كوين لطيفة رسمياً عن توليها مهمة تقديم حفل توزيع جوائز الموسيقى الأميركية (AMAs) لعام ٢٠٢٦ في نسخته الـ٥٢، حيث شاركت عبر حسابها الرسمي على إنستغرام “البوستر” الدعائي للحفل، معربة عن حماسها الشديد للعودة إلى هذا المسرح العريق.

​تأتي مشاركة كوين لطيفة هذا العام كحدث استثنائي، حيث تعود لتقديم الحفل بمفردها بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود على أول مرة شاركت فيها بتقديمه عام ١٩٩٥ وعلقت النجمة على البوستر قائلة: “لقد حان الوقت رسمياً! انضموا إليّ في بث مباشر عبر قناة CBS”.

يقام الحفل يوم الاثنين، الخامس والعشرين من مايو ٢٠٢٦ وذلك في “MGM Grand Garden Arena” بمدينة لاس فيغاس.

​ تتصدّر الفنانة تايلور سويفت قائمة الترشيحات بـ ثمانية ترشيحات، تليها أسماء قوية مثل صابرينا كاربنتر، مورغان والين وأوليفيا دين.

سيشهد المسرح عروضاً غنائية حيّة لمجموعة من النجوم، أبرزهم Karol G، Billy Idol (الذي سيتسلم جائزة إنجاز العمر)، وفرقة Twenty One Pilots.

​يُذكر أن حفل AMAs يُعد أضخم حفل جوائز عالمي يعتمد كلياً على تصويت الجمهور، مما يجعل المنافسة فيه تعكس الشعبية الحقيقية للفنانين على مستوى العالم.