يوم كامل من الاحتفال.. هكذا عاشت جانيت جاكسون عيدها الستين

دبي - فريق التحرير: احتفلت الفنانة جانيت جاكسون بعيد ميلادها الستين في أجواء مفعمة بالحب والمرح، محاطة بأفراد عائلتها وأصدقائها المقربين، وعلى رأسهم شقيقتها الكبرى لاتويا جاكسون، الذين أقاموا لها حفلاً استمر طوال اليوم.

وفي التفاصيل، شاركت صاحبة أغنية “Rhythm Nation” مقطع فيديو عبر حسابها على “إنستغرام” وثّقت فيه لحظات الاحتفال، حيث ظهرت وهي تصل إلى منزل مزين بالكامل بمناسبة عيد ميلادها الستين وسط استقبال حار من أحبائها.

وعلّقت جانيت على الفيديو قائلة: “أنا ممتنة جداً لفيض الحب الذي غمرني اليوم. لقد جعلتم جميعاً عامي الستين مميزاً للغاية. كل منشور وكل تكريم وكل أمنية لمست قلبي. أشكر الله على كل يوم إضافي في حياتي وعلى وجود كل فرد منكم فيها. أتمنى لكم جميعاً رد الجميل بالبركات، وأتطلع لرؤيتكم قريباً. أحبكم”. (http://www.instagram.com/p/DYaxVTqJ_Ly/)

وكانت جانيت قد أتمّت عامها الستين يوم السبت الماضي، وحرص شقيقها الأكبر جاكي جاكسون على تهنئتها عبر “إنستغرام” قائلاً: “عيد ميلاد سعيد لشقيقتي الرائعة جانيت! فخور جداً بالمرأة والأسطورة التي أصبحتِ عليها. أتمنى لكِ الحب والفرح والبركات اللانهائية اليوم ودائماً. أحبكِ يا أختي!”.

يُذكر أن جانيت هي الابنة الصغرى بين عشر أشقاء في عائلة جاكسون الشهيرة، المولودين لـجو وكاثرين جاكسون. وكان شقيقها الأكبر، مايكل جاكسون، قد توفي عن عمر ناهز الخمسين عاماً في يونيو/حزيران 2009 إثر توقف قلبي ناتج عن جرعة زائدة من عقاري البروبوفول والبنزوديازيبين.

وبالتزامن مع أجواء الاحتفال، عاد الحديث مجدداً عن فيلم السيرة الذاتية “Michael” الذي يتناول حياة مايكل جاكسون، والذي انطلق عرضه مؤخرًا في السينما وقام ببطولته ابن شقيقه جعفر جاكسون (نجل جيرمين جاكسون).