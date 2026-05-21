قلق واسع على أميتاب باتشان.. ومنشور غامض يزيد الجدل

دبي - فريق التحرير: أثارت شائعات نقل النجم الهندي أميتاب باتشان إلى المستشفى قلق جمهوره خلال الساعات الماضية، بعدما انتشرت تقارير تزعم دخوله إلى مستشفى “نانافاتي” بسبب مشكلات صحية تتعلق بالمعدة.

وبحسب ما تم تداوله، فإن باتشان كان قد نُقل إلى المستشفى منذ السادس عشر من مايو، وسط ادعاءات بأنه بقي لعدة أيام داخل الجناح الخاص بكبار الشخصيات، وهو ما دفع الجمهور إلى التفاعل بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والدعاء له بالشفاء.

إلا أن مصادر مقرّبة نفت هذه الأخبار، مؤكدة أن أميتاب باتشان بخير تماماً، وأن زيارته للمستشفى كانت مجرد فحص روتيني يجريه بشكل شهري، قبل أن يعود إلى منزله في اليوم نفسه.

وجاءت هذه الشائعات بالتزامن مع منشور غامض نشره النجم البالغ من العمر ثلاثة وثمانين عاماً عبر حسابه على منصة “إكس”، كتب فيه عبارة فلسفية أثارت حيرة متابعيه وأشعلت التكهنات حول حالته الصحية.

ورغم الغموض الذي أحاط بالمنشور، اعتبر كثيرون أن ظهوره النشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي يعد دليلاً مطمئناً على استقرار حالته الصحية، خاصة بعد الضجة الكبيرة التي رافقت الشائعات الأخيرة.