حمادة هلال يحتفل بإنجاز جديد لـ”المدّاح”

دبي - فريق التحرير: احتفل الفنان والممثل المصري حمادة هلال بحصوله على جائزة أفضل ممثل عن مسلسل “المدّاح” ضمن فعاليات مهرجان “تريندز أووردز الشرق الأوسط”، وسط تفاعل واسع من زملائه والجمهور، بالتزامن مع الكشف عن مفاجأة فنية لافتة تخص ابنه “يوسف”.

وبهذه المناسبة، وثّق حمادة هلال لحظات تكريمه عبر نشر صور له على حسابه الرسمي في “إنستغرام”، ظهر فيها على المسرح وهو يحمل مجسم الجائزة، معلقاً بعبارة: “المدّاح أسطورة التريند”. وقد حصدت الصور تفاعلاً كبيراً من المتابعين ونجوم الفن الذين قدّموا له التهاني، مشيدين بنجاح سلسلة “المدّاح” المستمر.

وعلى صعيد متصل، لفت يوسف حمادة هلال الأنظار بإعلانه خوض تجربة الإخراج للمرة الأولى، من خلال فيلم جديد يحمل عنوان “ليل نجية.. العشق المحرم”. وأعلن حمادة هلال عبر خاصية القصص على إنستغرام عن اقتراب انطلاق اختبارات الأداء (الأوديشين) للفيلم، تمهيداً لبدء التحضيرات والتصوير خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن حمادة هلال قدّم ستة أجزاء ناجحة من مسلسل “المدّاح”، وكان الجزء السادس قد شارك في بطولته كل من هبة مجدي، خالد سرحان، دنيا عبد العزيز، حمزة العيلي، مفيد عاشور، علاء مرسي، خالد أنور، عفاف رشاد، جمال عبد الناصر وفاتن سعيد، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج، وإنتاج شركة الصباح.