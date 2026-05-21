قرارات حاسمة ووداع.. هذا ما حدث في الحلقة الثانية من المواجهات في “ذا فويس كيدز”

دبي - فريق التحرير: بعد حلقة أولى، اختار فيها المدربون الثلاثة أربعة مشتركين، اثنين منهما في فريق داليا، وثالث في فريق الشامي ورابع في فريق رامي، تصاعدت حدة التنافس وبلغت الإثارة ذروتها في مواجهات الحلقة الثانية من المواجهات ضمن الموسم الرابع من برنامج “The Voice Kids” على MBC1 و“MBC العراق”، و“MBC شاهد” بعد عرضه على الشاشة. وعلى الرغم من أن المدربين الثلاثة الشامي، ورامي وداليا اعتبروا أن هذه المرحلة هي الأصعب، لما تفرضه هذه المرحلة من ضريبة قاسية تتمثل في اضطرارهم لوداع خامات صوتية استثنائية راهنوا عليها في مرحلة “الصوت وبس”، التزاماً بسياسة البرنامج التي ستتوج مشتركاً واحداً باللقب في نهاية المشوار. وفي وقت يتأمل المشتركون الوصول إلى النهائي وتحقيق اللقب، إلاّ أن الذين لا يُكتب لهم الانتقال إلى المرحلة التالية يحصلون على جوائز من BabyJoy.

تفاصيل الحلقة ومجرياتها

بدأت الحلقة مع المجموعة الثانية في فريق رامي، ومواجهة نارية بين كريستينا ميراكيان وجنى عفت وأفنان الشيني. حسم رامي قراره لصالح كريستينا، مراهناً على هويتها الفنية المتفردة وقدرتها الفائقة على تملك خشبة المسرح. بعدها غنت المجموعة التالية في فريق رامي والمؤلفة من عزيز بن سليم وزياد السحاتي وزياد عباس، واعتبر رامي أن زياد هو الخيار الأفضل له لينافس به في المرحلة المقبلة، واصفاً إحساسه بالخطير جداً.

بعد ذلك، انتقلت المهمة إلى فريق داليا مع مراد فجر وإميليا جبر ولوجي نصر، وخلطة من ثلاثة مشتركين لكل منهم لون خاص. واختارت لهم داليا أغنيتين لأدائهما على المسرح. وقد انحاز قرار داليا لصالح مراد، الذي فرض نفسه بقوة صوته وهيبته المسرحية التي تؤهله ليكون ورقة رابحة في الأدوار النهائية.

أما المواجهة الأخيرة، فهي ثاني المواجهات في فريق الشامي، تنافس فيها سليمان فيزو وآدم بلكحلة والياس أبو عراج، واختار الشامي آدم ليكمل معه الرحلة. وقد استند الشامي في قراره إلى ما يتمتع به آدم من “كاريزما” فطرية وثقة كبيرة، معلناً إياه صوتاً قادراً على خوض غمار التحدي.

وبانتهاء هذه الليلة التي حسم فيها المدربون انتقال ثماني مواهب، تتبقى حلقة أخيرة وأربع مواجهات، اثنتان فيها في فريق الشامي، وواحدة في كل من فريقي داليا ورامي.