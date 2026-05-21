بعد الانفصال.. نزاعات قضائية تفتح ملف الخلاف بين كريم محمود عبد العزيز وطليقته

دبي - فريق التحرير: تواجه العلاقة بين الممثل المصري كريم محمود عبد العزيز وطليقته مصممة الأزياء آن الرفاعي منعطفاً قانونياً حاداً عقب انفصالهما الرسمي، إذ لجأت الأخيرة إلى القضاء لتأمين حقوقها وحقوق بناتهما، بعد فشل جميع المحاولات الودية والمساعي التي بُذلت خلف الكواليس لتسوية الأمور مالياً خلال الأسابيع الماضية.

وفي هذا السياق، أقامت آن الرفاعي تسع دعاوى قضائية ضد طليقها أمام محكمة الأسرة، تتهمه فيها بالامتناع عن تقديم النفقة الكافية لأبنائه والتهرب من سداد الالتزامات المالية اللازمة لرعايتهم. وشملت هذه الدعاوى مطالبات رسمية بمؤخر الصداق ونفقات المتعة والعدة، بالإضافة إلى مصاريف الصغار المتعلقة بالمأكل والملبس والتعليم، إلى جانب التمسك بحق الحضانة والاستقلال بمسكن الزوجية.

ويأتي هذا التصعيد القضائي بعد فترة وجيزة من قرار كريم محمود عبد العزيز الانفصال رسمياً عن زوجته، إثر سلسلة من الخلافات الحادة التي نشبت بينهما مؤخراً، والتي حرص الطرفان على إبقائها بعيدة عن الإعلام رغبةً في الحفاظ على خصوصية الأسرة.

وكانت الساعات التي سبقت اللجوء إلى المحاكم، بحسب “القاهرة٢٤”، قد شهدت تحركات مكثفة من محامي الفنان لإنهاء إجراءات الطلاق بشكل توافقي يحفظ الاحترام المتبادل، بالتزامن مع جهود وساطة مستمرة من العائلتين والمقرّبين لرأب الصدع وتقريب وجهات النظر، إلا أن تعثر تلك الحلول السلمية دفع بملف النفقات الأسرية إلى ساحات القضاء.