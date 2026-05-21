من كواليس “حب بلا حدود” إلى الواقع.. نجما المسلسل يعلنان خطوبتهما

دبي - فريق التحرير: يستعد الثنائي التركي الشهير خيال كوسي أوغلو ونظير تشينارلي لاتخاذ الخطوة الرسمية الأولى نحو الزواج، بعد قصة حب مميزة ولدت في كواليس موقع التصوير.

وفي تفاصيل أوردتها الصحفية التركية بيرسين ألتونتاش، من المقرر أن يحتفل الثنائي بحفل خطوبتهما في التاسع عشر من حزيران/يونيو المقبل، في منطقة “غلي كوي” بمدينة بودروم الساحلية، حيث سيقام الحفل في أجواء عائلية دافئة تقتصر على أفراد العائلتين والأصدقاء المقربين، ضمن دعوة خاصة تضم نحو ستين شخصاً فقط.

وكان الثنائي قد التقيا وتعارفا خلال مشاركتهما معاً في بطولة مسلسل “حب بلا حدود”، حيث تحولت زمالة العمل خلف الكواليس إلى قصة حب قوية.

وقد اتخذ الشريكان قرار الزواج رسمياً في نهاية العام الماضي، بعد أن فاجأ نظير تشينارلي حبيبته خيال بعرض زواج رومانسي قدّمه لها في يوم ميلادها المصادف العشرين من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وهو العرض الذي توّج بترحيب وموافقة خيال، لتبدأ منذ ذلك الحين التحضيرات لدخول القفص الذهبي.