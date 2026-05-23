تطورات صادمة في قضية وفاة ماثيو بيري… ووالدته تتهم أقرب الناس إليه بالخيانة

دبي - فريق التحرير: كشفت والدة الممثل الراحل ماثيو بيري، سوزان موريسون، عن رسالة مؤثرة وجهتها إلى كينيث إيواماسا، المساعد الشخصي السابق لابنها، وذلك قبل صدور الحكم بحقه في قضية مرتبطة بوفاة نجم مسلسل Friends.

وتتهم النيابة إيواماسا، الذي أقرّ بالذنب في تهمة التآمر لتوزيع مادة الكيتامين التي تسببت بالوفاة، بأنه قام بحقن بيرّي بالمخدرات دون أي تأهيل طبي، رغم علمه بمعاناته الطويلة مع الإدمان.

وكان ماتيو بيرّي قد عُثر عليه ميتًا في منزله بلوس أنجلوس في ٢٨ أكتوبر ٢٠٢٣ عن عمر ٥٤ عامًا، وتبيّن لاحقًا أن سبب الوفاة يعود إلى “التأثير الحاد لمادة الكيتامين”.

وفي رسالتها، عبّرت والدته عن غضبها وحزنها العميق، مؤكدة أن العائلة اعتقدت أن المساعد كان من المفترض أن يكون داعمًا له في رحلة التعافي من الإدمان، لكنه – بحسب قولها – ساهم في تعاطيه بدلًا من حمايته.

كما انتقدت سلوك إيواماسا بعد وفاة ابنها، متهمة إياه بمحاولة التقرب من العائلة في وقت الحزن، معتبرة أن ما حدث يمثل خيانة كبيرة للثقة التي مُنحت له.

واختتمت موريسون رسالتها بالتأكيد أن “الإغلاق النفسي” لا يمكن تحقيقه بعد فقدان طفل، مشددة على أن هذا النوع من الألم لا ينتهي، حتى بعد معرفة الحقيقة أو صدور الأحكام، وأن الحزن يبقى حاضرًا دائمًا في حياة الأهل.