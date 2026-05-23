- 1/2
- 2/2
دبي - فريق التحرير: شاركت الممثلة السعودية إلهام علي جمهورها ومحبيها لقطة رومانسية دافئة جمعتها بزوجها الفنان خالد صقر وذلك بمناسبة ذكرى زواجهما الثامنة، معبّرة عن عمق حبّها واستقرار حياتهما الزوجية.
ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام” منشوراً مشتركاً مع زوجها، ظهرت فيه بلقطة عفوية وهي تنظر إليه بحب ممسكة بيده، وأرفقت الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: ”ثمان سنوات معك العمر صار أحلى، ما تغير فيها حبك غير إنه زاد”.
ولم يتأخر الممثل خالد صقر في الرد على كلمات زوجته، حيث وضع تعليقاً ثابتاً على المنشور، عبّر فيه عن أمنيته بأن يكملا العمر معاً، كاتباً باختصار وعاطفة: ”تبقين العمر للعمر كله “.
حظي المنشور بتفاعل هائل من المتابعين والزملاء في الوسط الفني والإعلامي الذين تمنوا للثنائي دوام الحب والسعادة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور: هكذا احتفلت إلهام علي وخالد صقر بذكرى زواجهما الثامنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.