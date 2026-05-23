بالصور: هكذا احتفلت إلهام علي وخالد صقر بذكرى زواجهما الثامنة

دبي - فريق التحرير: شاركت الممثلة السعودية إلهام علي جمهورها ومحبيها لقطة رومانسية دافئة جمعتها بزوجها الفنان خالد صقر وذلك بمناسبة ذكرى زواجهما الثامنة، معبّرة عن عمق حبّها واستقرار حياتهما الزوجية.

​ونشرت إلهام عبر حسابها الرسمي على منصة “إنستغرام” منشوراً مشتركاً مع زوجها، ظهرت فيه بلقطة عفوية وهي تنظر إليه بحب ممسكة بيده، وأرفقت الصورة بتعليق مؤثر قالت فيه: ​”ثمان سنوات معك العمر صار أحلى، ما تغير فيها حبك غير إنه زاد”.

​ولم يتأخر الممثل خالد صقر في الرد على كلمات زوجته، حيث وضع تعليقاً ثابتاً على المنشور، عبّر فيه عن أمنيته بأن يكملا العمر معاً، كاتباً باختصار وعاطفة: ​”تبقين العمر للعمر كله “.

حظي المنشور بتفاعل هائل من المتابعين والزملاء في الوسط الفني والإعلامي الذين تمنوا للثنائي دوام الحب والسعادة.