خطوة صادمة داخل عائلة براد بيت… ابن آخر يرفض حمل اسمه

دبي - فريق التحرير: يبدو أن مادوكس جولي-بيت، نجل النجمَين براد بيت وأنجلينا جولي، لا يرغب بأن يكون له أي ارتباط باسم والده الشهير، بعدما تقدّم بطلب رسمي لتغيير اسمه قانونياً.

وبحسب التقارير، قدّم مادوكس أوراقاً قانونية يطلب فيها حذف لقب “بيت” من اسمه العائلي، ليصبح اسمه الرسمي “مادوكس شيفان جولي” فقط.

ويأتي هذا القرار بعد فترة قصيرة من تخليه عن اسم “بيت” في حياته المهنية أيضاً، إذ ظهر باسم “مادوكس جولي” ضمن شارة فيلم أنجلينا جولي الأخير Couture، حيث عمل مساعد مخرج في العمل.

ولم يكن مادوكس الوحيد من أبناء الثنائي الذي تخلّى عن اسم “بيت”، إذ قامت شقيقته شيلوه بتغيير اسمها قانونياً، فيما حذفت زهارا اللقب بشكل غير رسمي، كما أزالت فيفيان الاسم من كتيّب أحد عروض برودواي التي شاركت فيها.

وبحسب ما يتم تداوله، يبدو أن معظم أبناء براد بيت وأنجلينا جولي يسعون إلى الابتعاد عن والدهم، خاصة بعد اتساع الفجوة العائلية منذ إعلان الثنائي انفصالهما عام ٢٠١٦، وهي القضية التي استمرت لسنوات طويلة قبل الوصول إلى تسوية نهائية.

كما أفادت تقارير سابقة بأن براد بيت لم يتواصل مع ابنته زهارا قبل حفل تخرجها الأخير من جامعة سبيلمان.

ورغم أن طلب مادوكس لتغيير اسمه لم يُوافق عليه رسمياً بعد، إلا أن التوقعات تشير إلى أن المسألة قد تُحسم قريباً.