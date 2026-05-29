تحديث: بعد تكهنات واسعة… الكشف عن سر لقاء أحمد سعد وطارق العريان

دبي - فريق التحرير: يستعد الفنان المصري أحمد سعد لإطلاق مشروع استثماري وتجاري ضخم يتمثل في مشروب طاقة جديد، وذلك بمشاركة المخرج طارق العريان، حيث من المقرر الإعلان عن تدشينه رسمياً خلال حفل كبير يجمع صناع العمل والنجوم قريباً.
وجاء هذا الكشف ليحسم حالة الجدل والتشويق التي سادت بين المتابعين خلال الأيام الماضية، إثر نشر المخرج طارق العريان، صوراً جديدة عبر حسابه الرسمي على منصة “انستغرام” ظهر فيها برفقة أحمد سعد في جلسة عمل خاصة وهي الجلسة التي فضّل الثنائي التكتم التام على تفاصيلها في البداية، مما فتح الباب أمام الكثير من التكهنات والتساؤلات حول ما إذا كان التعاون سينمائياً أو فيديو كليب غنائياً ضخماً، قبل أن تتبين طبيعة المشروع الاستثماري المرتقب.
