التركية جيمري بايسال تكشف سرّاً صحياً مقلقاً: سأخضع لعملية جراحية مجددًا

دبي - فريق التحرير: أثارت الممثلة التركية جيمري بايسال قلق جمهورها بعد كشفها عن استعدادها للخضوع لعملية جراحية صغيرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدة أنها فضّلت إبلاغ محبيها بالأمر بنفسها قبل انتشار التكهنات حول وضعها الصحي.

وقالت بايسال في تصريح صحفي: “سأخضع لعملية جراحية صغيرة، وأردت أن أخبر جمهوري بذلك لأنهم سيتساءلون عما يحدث لي. الأمر يتعلق بأمراض النساء، وهذا كل ما يمكنني قوله حالياً. شكراً جزيلاً لكم”.

وكشفت النجمة التركية أن خطتها الحالية للعطلة تتضمن السفر أولاً قبل العودة لإجراء العملية، مضيفةً بروحها المرحة: “خطتي للعطلة الآن هي أن أخضع للعملية الجراحية”، قبل أن تنفجر ضاحكة.

وبالفعل، كانت بايسال قد شاركت متابعيها خلال الساعات الماضية مجموعة من الصور من رحلتها في إسبانيا، حيث تستمتع بأوقات من الراحة والاستجمام بعيداً عن ضغوط التصوير، على أن تعود لاحقاً لإجراء العملية التي تحدثت عنها.

وأوضحت بطلة مسلسل “ورود وذنوب” أنها اختارت هذه المرة مصارحة جمهورها مباشرة، خاصة بعدما أثارت عمليتها السابقة الكثير من التساؤلات. وقالت: “في الصيف الماضي خضعت أيضاً لعملية جراحية وسألني كثيرون عما حدث، لذلك أردت هذه المرة أن تسمعوا الأمر مني شخصياً”.

يُذكر أن جيمري بايسال كانت قد خضعت في تموز/٢٠٢٥ لعملية جراحية دقيقة، الأمر الذي أثار حينها تفاعلاً واسعاً من جمهورها الذي حرص على دعمها وتمني الشفاء العاجل لها.

وعلى الصعيد الفني، تواصل بايسال حصد النجاح من خلال مسلسل “ورود وذنوب”، الذي تشارك في بطولته إلى جانب النجم مراد يلدريم، وسط تأكيدات باستمرار العمل في موسم جديد بعد النجاح الكبير الذي حققه.