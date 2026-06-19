بعد أشهر من انفصالها.. هل وجدت نيكول كيدمان الحب مجددًا؟ اسم عربي يتصدّر المشهد

دبي - فريق التحرير: أفادت تقارير صحفية فنية بأن الممثلة نيكول كيدمان، بدأت بمواعدة شخص جديد، وذلك بعد مرور أشهر قليلة على إنهاء زواجها الذي استمر تسعة عشر عاماً من الموسيقي كيث أوربان.

ووفقاً للأنباء المتداولة، فإن الممثلة البالغة من العمر ٥٨ عاماً، والحائزة على جائزة الأوسكار، تعيش حالياً قصة حب مع مسؤول تنفيذي بارز في قطاع الترفيه. وأشارت التقارير إلى أن العلاقة تطورت بهدوء خلال الأشهر الماضية، حيث حرص الطرفان على إبقاء الأمر سرياً للغاية وبعيداً عن أعين وسائل الإعلام والجمهور.

كما حظي الخبر بتفاعل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تداول رواد الإنترنت منشوراً يحمل صورة النجمة مرفقاً بعنوان: “أنباء عن عودة نيكول كيدمان إلى عالم المواعدة مجدداً”.

وفور انتشار الأنباء، بدأت جماهير النجمة الأسترالية بالتكهن حول هوية الرجل الغامض، حيث تكرر اسم “بول سالم” بشكل لافت في التعليقات.

وعلى الرغم من عدم الكشف رسمياً عن هويته، فإن شائعات كانت قد انتشرت مؤخراً حول تلقي كيدمان اهتماماً وإعجاباً خاصاً من بول سالم، الذي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة شركة “MGM Resorts International”.

وفي سياق متصل، ألمحت بعض الأوساط الفنية إلى أن النجمة ريس ويذرسبون، الصديقة المقربة لكيدمان، ربما لعبت دوراً في تقريب وجهات النظر بينهما ومساعدة نيكول على تجاوز المرحلة السابقة.

وصرح مصدر مقرب من النجمة قائلاً: “لقد لعب الأصدقاء المقربون دوراً كبيراً في مساعدة نيكول على استعادة ثقتها بنفسها وبدء هذا الفصل الجديد من حياتها. ليس سراً أنها شعرت بالإحباط والانكسار وقت طلاقها، لكن الدعم والمحبة اللذين تلقتهما من دائرة أصدقائها كانا هائلين، وهي ممتنة جداً لوجودهم إلى جانبها كركيزة أساسية في حياتها”.

وأضاف: “قد يتفاجأ الكثيرون بأن نيكول اختارت الارتباط بشخص لا ينتمي إلى نجوم الصف الأول في عالم التمثيل، لكن بالنسبة إلى من يعرفونها عن قرب، فإن هذه العلاقة تلبي جميع تطلعاتها؛ فالطرف الآخر شخص ناجح للغاية، يتمتع بكاريزما وسحر خاص، ومعروف بأخلاقه الرفيعة في أوساط النخبة”.

وعن موقف زوجها السابق، كيث أوربان، أوضح المقربون: “من الواضح أنه حظي بالوقت الكافي لاستيعاب فكرة أن علاقته بنيكول قد انتهت تماماً، وأنه لا سبيل للعودة بالزمن إلى الوراء فيما يتعلق بقصتهما العاطفية”.

يُذكر أن نيكول كيدمان وكيث أوربان التقيا للمرة الأولى خلال فعالية أُقيمت في مدينة لوس أنجلوس عام ٢٠٠٥، وتزوجا في عام ٢٠٠٦. ولطالما اعتبرهما الجمهور من أكثر الثنائيات استقراراً في هوليوود، إلى أن أعلنا انفصالهما ٢٠٢٥، وتمت تسوية إجراءات الطلاق رسمياً ٢٠٢٦.

وللتذكير، فإن للثنائي ابنتين هما صنداي روز وفيث مارغريت. كما أن لكيدمان ابنين أكبر سناً، هما إيزابيلا وكونور، من زواجها السابق من النجم توم كروز.