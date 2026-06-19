بالصور: عمرو يوسف في قلب تجربة استثنائية في الفورمولا١

دبي - فريق التحرير: حرص الممثل المصري عمرو يوسف على مشاركة متابعيه عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام” مجموعة من الصور واللقطات المميزة خلال حضوره فعاليات سباق “الفورمولا١” ضمن جولة برشلونة في إسبانيا.

وظهر عمرو يوسف في الصور بإطلالة صيفية أنيقة وعصرية، وسط أجواء حماسية من داخل حلبة السباق والمناطق الخاصة بالفرق والسيارات.

وعلّق عمرو على الصور معبّرًا عن سعادته بهذه التجربة، قائلًا: “أجواء استثنائية في الفورمولا١، وسعدت بلقاء جميع أعضاء فريق ريد بُل ريسينغ المذهل”.

ويأتي هذا الظهور المميز لعمرو يوسف كفترة استراحة واحتفال بعد النجاح الكبير الذي حققه مؤخرًا في مسلسله الجديد “الفرنساوي”. وينتمي العمل إلى فئة الإثارة والدراما التشويقية، حيث تدور أحداثه في عالم غامض مليء بالصراعات والتحديات، تُنسج فيه المصادفات بحذر ودقة.

المسلسل من تأليف وإخراج آدم عبد الغفار، ومن إنتاج وسام سيف الإسلام – “كايرو فيلمز”.

وقد حظي العمل بإشادات واسعة من الجمهور منذ طرح إعلانه الرسمي وعرض حلقاته، ما عزز مكانة عمرو يوسف كأحد أبرز نجوم الدراما التشويقية والمنصات الرقمية خلال الفترة الأخيرة.