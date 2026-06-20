جيم كاري يبدأ مفاوضات العودة لأشهر أدوار الكريسماس الكوميدية.. إقراؤا التفاصيل

دبي - فريق التحرير:

يستعد الممثل جيم كاري، لسرقة أعياد الميلاد مرة أخرى؛ حيث تجري حالياً مفاوضات رسمية ليعيد تجسيد شخصيته “الغرينش”، الكاره لأعياد الميلاد والمستوحاة من قصص الرسام والكاتب الشهير “دكتور سوس” وذلك في جزء ثانٍ طال انتظاره للفيلم الكوميدي الشهير How the” “Grinch Stole Christmas الذي عُرض عام ٢٠٠٠.

​و​وفقاً لما نشرته مجلة “ذا هوليوود ريبورتر”، فمن المتوقع أن يعود المخرج الحائز على الأوسكار رون هاوارد (٧٢ عاماً) لإخراج هذا الجزء الجديد، إلى جانب مشاركته في الإنتاج رفقة شريكه في شركة “إيماجين إنترتينمنت”، المنتج برايان جليزر.

​وقد أكد المخرج والشركة المنتجة هذه الأنباء رسمياً عبر منشور على منصة “إنستغرام”، أُرفق بصورة لجيم كاري من موقع التصوير بالملابس والمكياج الأخضر الشهير للشخصية، مع تعليق جاء فيه: “إنه شخص لئيم… جزء ثانٍ لفيلم “How The Grinch Stole Christmas” قيد التطوير حالياً”.

​الفيلم الذي لم يتم الاستقرار على عنوانه النهائي بعد، سيتولى كتابته الثلاثي: أليك بيرغ، وجيف شافر، وديفيد مانديل، وهم الفريق الذي سبق له كتابة فيلم The Cat in” “the Hat عام ٢٠٠٣ من بطولة مايك مايرز والمستوحى أيضاً من عالم دكتور سوس.

​يُذكر أن الجزء الأول الصادر عام ٢٠٠٠، من إنتاج شركة “يونيفيرسال بيكتشرز” حقق نجاحاً ساحقاً في شباك التذاكر، ليصبح الفيلم الأعلى تحقيقاً للإيرادات محلية في ذلك العام، كما توج بجائزة الأوسكار لأفضل مكياج وتصفيف شعر في حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام ٢٠٠١ ونال عنه جيم كاري ترشيحاً لجائزة الجولدن جلوب.

​و​بحسب موقع “كوميك بوك”، فإن اختيار جيم كاري خضع لمعايير صارمة حددتها المؤسسة المسؤولة عن إرث “دكتور سوس” (الذي توفي عام ١٩٩١). حيث حددت المؤسسة في رسالة رسمية مواصفات دقيقة للغاية لطول وبنية الممثل الذي يجسد “الغرينش”، وضمت القائمة أسماء مرشحة بجانب كاري مثل جاك نيكلسون، وروبن ويليامز ودستن هوفمان.

​وكان نجم فيلم “Liar Liar” قد أبدى مرونته للعودة للشخصية مجدداً؛ ففي مقابلة أجراها في ديسمبر ٢٠٢٤، صرّح كاري قائلاً: “الأمر يتعلق بالمكياج الثقيل الذي كنت أضعه يومياً لدرجة تجعلني بالكاد أتنفس، لقد كانت عملية شاقة ومؤلمة للغاية. كنت أصبّ كل تركيزي على الأطفال وأقول لنفسي: هذا من أجل الأطفال، أما الآن، مع تقنيات التقاط الحركة والتكنولوجيا الحديثة، أصبحت أكثر حرية للقيام بأمور أخرى.. كل شيء ممكن في هذا العالم”.

​يُذكر أن هذا المشروع ينضم إلى أجندة جيم كاري الحافلة؛ حيث أفادت تقارير سابقة بأنه في محادثات لبطولة النسخة الحية من فيلم الرسوم المتحركة الشهير The” “Jetsons، بالإضافة إلى استعداده لإعادة تجسيد شخصيته الشهيرة “دكتور روبوتنيك” في الجزء الرابع من فيلم “Sonic the Hedgehog”، والمقرر طرحه في دور العرض السينمائي في التاسع عشر من مارس ٢٠٢٧.