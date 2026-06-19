بطل “فتاة النافذة” يصدم الجمهور بنتائج قضية المخدرات… وهل اجتازت بيرين سات وزوجها الاختبار؟

دبي - فريق التحرير: تتواصل تطورات التحقيق الذي تجريه النيابة العامة في إسطنبول بشأن مزاعم تعاطي المخدرات بين عدد من المشاهير الأتراك، مع صدور نتائج الفحوصات المخبرية التي أُجريت على عينات الدم والشعر الخاصة بالمشتبه بهم.

وبحسب تقرير صادر عن معهد الطب الشرعي في تركيا، أظهرت نتائج فحوصات المخدرات التي أُجريت لـ١٣ شخصاً وردت أسماؤهم ضمن ملف التحقيق، نتائج إيجابية بحق عدد من المشتبه بهم، من بينهم الفنان التركي كنان دوغلو، زوج الممثلة الشهيرة بيرين سات.

في المقابل، كشفت النتائج أن فحوصات بيرين سات جاءت سلبية، ما يعني عدم العثور على أي آثار لمواد مخدرة في العينات التي خضعت للتحليل.

وشملت قائمة الأسماء التي وردت في التقرير وجاءت نتائجها ايجابية كلاً من كنان دوغلو، أوزان دوغلو، إينيس أريكان، علي إفه بَزجي، بردان مارديني، أوغوزهان بيكر، تولغا تشام، ياشار إيبك، إلى جانب عدد آخر من الأشخاص الذين يخضعون للتحقيق.

وكانت القضية قد أثارت جدلاً واسعاً في تركيا خلال الفترة الماضية، بعدما تداولت وسائل إعلام محلية معلومات عن شمول عدد من نجوم الفن والموسيقى بتحقيقات مرتبطة بمواد محظورة، في إطار الحملة المكثفة التي تنفذها السلطات التركية لمكافحة المخدرات.

يُذكر أن النيابة العامة في إسطنبول كانت قد فتحت تحقيقاً موسعاً شمل عدداً من الأسماء المعروفة، وسط ترقب لما ستسفر عنه الإجراءات القانونية المقبلة، وما إذا كانت نتائج الفحوصات ستؤدي إلى توجيه اتهامات رسمية بحق أي من المشتبه بهم.

اخبار ذات صلة: قائمة جديدة من المشاهير تهزّ الرأي العام في قضية مخدرات وبيرين سات وزوجها في المصيدة