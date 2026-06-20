بعد غياب بسبب الأمومة… بطلة “ابنة السفير” تستعد للعودة إلى الشاشة

دبي - فريق التحرير: تستعد الممثلة التركية نسليهان أتاغول للعودة إلى التمثيل بعد فترة توقّف فرضتها عليها الأمومة. وكانت بطلة “ابنة السفير” قد اتفقت قبل عامين مع شركة الإنتاج التركية “آي يابيم”، إلا أنها اكتشفت لاحقًا حملها بابنها عزيز، ما دفعها إلى الابتعاد مؤقتًا عن مواقع التصوير.

وبعد أن احتفل ابنها عزيز بعامه الأول في شهر آذار/مارس الماضي، بدأت أتاغول دراسة عدد كبير من العروض الدرامية المطروحة للموسم الجديد، تمهيدًا لاختيار العمل الذي ستعود من خلاله إلى الشاشة.

وبحسب ما تسرّب من كواليس الوسط الفني التركي، توصّلت نسليهان أتاغول إلى اتفاق مبدئي جديد مع شركة “آي يابيم”، ومن المنتظر أن تعود إلى الجمهور عبر مسلسل ضخم تحضّره الشركة للموسم المقبل.

وكان آخر ظهور لنسليهان أتاغول على الشاشة عام ٢٠٢٣ من خلال مسلسل “في نهاية الليل”، قبل أن تبتعد عن التمثيل وتتفرغ لحياتها العائلية ورعاية ابنها. وتُعدّ عودتها المرتقبة من أكثر العودة المنتظرة لدى محبي الدراما التركية.